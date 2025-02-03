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    李文亮逝世5年 父母憶醫院不准見兒子「太沒人性」

    中國湖北省武漢市中心醫院醫師李文亮是揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」，2020年3月6日晚間因染疫過世，年僅34歲。（取自網路）

    中國湖北省武漢市中心醫院醫師李文亮是揭露武漢肺炎疫情的「吹哨人」，2020年3月6日晚間因染疫過世，年僅34歲。（取自網路）

    2025/02/03 18:59

    〔中央社〕中國COVID-19疫情吹哨人李文亮逝世將滿5週年，網傳影片顯示，他的父母稱當時醫院和殯儀館都不讓他們看兒子一眼，「太沒有人性」。另有民眾曾指出，前往李文亮墓地被要求身分證件留檔並內部通報。

    網傳一則標註今年1月19日拍攝的影片顯示，有人前往遼寧探望李文亮父母。失去獨子李文亮，這對父母至今仍未走出哀傷，「我們很艱難很難過，平時還好，每逢佳節倍思親」。

    他父親說，李文亮嚥氣了，醫院派車來接二老去，但到了醫院也沒讓他們看兒子一眼，連隔著玻璃看都沒有。他母親說，「我說你接我們來幹什麼啊？連我兒子一眼都不讓看…你這太沒有人性了吧」。

    到了殯儀館後也不讓看，李文亮的母親說她都發脾氣了：「你這什麼領導啊？都這麼騙人啊？…你說我咋（怎麼）不遺憾呢？」。

    不過，她也表示民眾沒有忘記李文亮，他們去烈士陵園掃墓時，看到來自全國各地的花送得好多。

    一名北京市民和中央社記者分享自己在2021年4月前往武漢東郊的九（峰）山烈士陵園，想要憑弔李文亮的經歷。

    當時這座公墓的門口擺了一張桌子，來訪者必須在表格上留下姓名、手機號、身分證字號和要祭拜的逝者名字。門口的志工經詢問得知他來向李文亮致意後，就要求他出示身分證件，並將正反面拍照。

    這名志工接著拿起桌子上的對講機說：「又一個來看他的」，對講機那邊則回覆收到。

    這名北京市民說，當下他明白，如果進入墓園，肯定有人會監看他的一舉一動。2021年網上也有網友分享，進入李文亮所在的墓園被要求暫時交出手機、不允許拍照。

    他最後決定不進去墓園，因為無論是對逝者還是來訪者，這種作法都是侮辱和不尊重，「這是我當時的強烈感受和想法」。

    2020年2月7日，李文亮因染疫病逝，醫院宣布死亡時間是7日凌晨2時58分，但紐約時報引述一份醫療資料說，6日晚上其心臟已經停止跳動。

    李文亮在武漢疫情之初曾在微信發文提醒不明原因肺炎，卻因此遭院方和派出所訓誡。他的過世引發廣大回響和民眾不滿，中國當局此後平反並追封其為「烈士」。

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