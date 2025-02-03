不爽川普徵收關稅 NBA暴龍隊加拿大球迷猛噓美國國歌

美國職籃NBA多倫多暴龍隊2日在主場迎戰洛杉磯快艇隊的比賽，暴龍隊球迷在賽前歌手演唱美國國歌時頻頻發出噓聲。圖為暴龍隊球星布朗（ Bruce Brown，左）、巴尼斯（中，Scottie Barnes）、布歇爾（右）對球迷發出噓聲的反應。（美聯社）

2025/02/03 18:19

〔編譯盧永山／綜合報導〕美國總統川普日前宣布，對加拿大進口商品徵收25%關稅，（對加拿大進口的能源商品則徵收10%關稅），引發加拿大民眾不滿，除了掀起購買加拿大國貨的民族主義浪潮，美國職籃NBA多倫多暴龍隊2日在主場迎戰洛杉磯快艇隊的比賽，暴龍隊球迷在賽前歌手演唱美國國歌時頻頻發出噓聲。

《美聯社》報導，川普1日宣布對加拿大進口商品徵收高額關稅數小時後，在安大略省首府渥太華和亞伯達省首府卡加立舉行的北美職業冰球聯盟（NHL）比賽，就有球迷對美國國歌發出噓聲。NBA唯一的加拿大球隊暴龍隊的球迷，2日也做出類似的行動。

請繼續往下閱讀...

暴龍隊球迷先為獻唱15歲女歌手歡呼，但她在演唱美國國歌期間，球迷不斷發出噓聲，緊接著演唱加拿大國歌時，可以從人群中聽到噓聲和歡呼聲夾雜。

2日晚間NHL溫哥華加人隊（Vancouver Canucks）在主場迎戰底特律紅翼隊，歌手Agasha Mutesasira開始演唱美國國歌時，也有球迷發出噓聲。

身為加拿大公民的暴龍隊前鋒布歇爾（Chris Boucher），在球隊擊敗快艇隊後，被問到是否有類似的經驗（演唱美國國歌時，球迷發出噓聲）時表示：「沒有，沒有，沒有，但你有看過我們被課稅嗎？」

人在比賽現場的多倫多居民蔡約瑟夫（Joseph Chua）表示，作為出口商，他將直接感受到美國實施的關稅，但強調在此情況下，他不認為（演唱美國國歌時）發出噓聲是對的事情，反而選擇繼續坐著。

故意戴著紅色加拿大籃球帽的蔡約瑟夫說：「我有很多美國家人和朋友，他們住在美國，我們經常去美國旅行，但我認為高喊『加拿大』會是一個更合適的立場。通常我會站著。每當奏響國歌時我都會站起來。我脫帽向美國國歌致敬，但今天我們卻感到有些痛心。」

蔡約瑟夫說：「我們已經在討論哪些企業是加拿大的，哪些是美國的，哪些是需要避開的。當我去購物時，我肯定會盡量避免購買美國產品和雜貨。」

在加拿大，球迷噓美國國歌的情況很少見，但也並非聞所未聞，尤其是與世界重大事件連結在一起時。2000年代初期，在加拿大比賽的賽事上，有球迷曾用噓聲表達對美國發動的伊拉克戰爭的不滿。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法