男性禁入！日本互動式動物園公告惹議 女園長無奈曝真相

「癒され亭」園長無奈解釋禁止男性單獨入內的背後原因。（擷取自癒され亭の園長/X）

2025/02/03 18:34

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本栃木縣的互動式動物園「癒され亭」自2024年3月開幕以來，提供遊客與小狗、小豬、貓咪、羊等多種動物近距離互動的機會，深受喜愛動物的民眾歡迎。然而，園方近日卻突然宣布「禁止男性單獨入園」，此舉隨即引發熱議，不少人批評該規定涉及性別歧視。面對輿論壓力，女園長只好親自發聲，解釋背後的無奈。

「癒され亭」女園長於上月26日在社群平台「X」發文表示，「即日起，恕不接受單獨男性入園。這並非自大或誤會，而是有太多男士以我為目的而來，最近讓我壓力很大，甚至心臟疼痛。我們這裡並不是夜總會，如果真的想與動物互動，請務必跟朋友或家人一起來訪」。

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「癒され亭」女園長進一步說明，園內時常有單獨男性入園後，並非專注於與動物互動，而是刻意騷擾她，甚至說出下流言語，讓她感到極度不適。此外，目前整個動物園僅由她獨自經營，即使張貼公告仍有人硬闖，若當場制止或趕走不當行為者，也擔心遭受對方報復，長期承受壓力後，她才決定採取這項措施，並希望大家能理解。

本日より 勝手ながら

男性1人での来園はお断りさせて頂きます



自惚れてるとか勘違いではなく



私目的の人が多く

最近ストレスで心臓が痛いです

うちはキャバクラじゃありませんので

どうしても動物と触れ合いたかったら

お友達や家族をお誘い合わせの上

ご来店お願いいたします。 — ミサママ（癒され亭の園長 （@misamama1010） January 25, 2025

日本「癒され亭」動物園近日宣布禁止男性單獨入內。（擷取自癒され亭/IG）

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