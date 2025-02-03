英雄狗狗！美國比特犬半夜忽狂吠 拯救整棟住戶逃離大火

美國紐約州一棟公寓大樓日前晚間發生火災，所幸一間住戶飼養的混血比特犬羅科，在事發當下用盡全力拼命吠叫，吵醒家中飼主與其他鄰居，讓整棟住戶得以即時逃生。（圖擷取自社群平台「X」）

2025/02/03 18:26

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約州鮑德溫斯維爾（Baldwinsville）日前發生一起驚險火災，當地一棟公寓大樓晚間突然起火，但多數住戶已入睡，無人注意到發生危險，所幸中一間住戶飼養的混血比特犬羅科（Rocco），在事發當下用盡全力拼命吠叫，吵醒家中飼主與其他鄰居，讓整棟住戶得以即時逃生，成功撿回一命。

綜合外媒報導，這起驚險火災發生在上月24日，當天晚間10點左右，鮑德溫斯維爾一處公寓住宅區，其中一棟大樓建築忽然起火，不過第一時間沒有住戶發現異狀。住在這處公寓的女子莫瑞（Angela Murray）回憶，火災發生時她已進入夢鄉，但睡到一半，聽到愛犬羅科不斷發出吠叫聲，讓她不得不起身查看。

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莫瑞表示，她原本不打算起床並繼續睡覺，但當時愛犬羅科的吠叫聲，遠比平常還要激烈，加上她隱約聽到警報聲，於是起身去客廳查看，就注意到天花板傳來爆炸聲，令她驚覺情況不妙，急忙帶著愛犬一起逃出大樓。莫瑞透露，她們1人1狗逃至安全地帶時，轉身發現大樓樓梯迅速被大火吞噬，差一點就會受困熊熊大火之中。

報導指出，當地消防局獲報，立即派人前往滅火與救援，最終花了9小時才將大火撲滅，這場火災造成2棟建築物燒毀，一名80歲住戶被送醫救治。莫瑞提到，事後不少公寓住戶與熟識鄰居，特意跑來跟她道謝，因為羅科的吠叫聲也把他們喚醒提高警戒，並幫助她們在危急時刻逃出火場，「牠是大家心中的英雄狗狗。」

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