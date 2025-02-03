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    川普：「一定」對歐盟加徵關稅 但英國目前或許可免

    美國總統川普今天表示，他「一定」會像對加拿大、墨西哥和中國那樣，對歐洲聯盟（EU）徵收關稅，但目前不會對英國徵稅。（歐新社）

    美國總統川普今天表示，他「一定」會像對加拿大、墨西哥和中國那樣，對歐洲聯盟（EU）徵收關稅，但目前不會對英國徵稅。（歐新社）

    2025/02/03 16:11

    〔中央社〕美國總統川普今天表示，他「一定」會像對加拿大、墨西哥和中國那樣，對歐洲聯盟（EU）徵收關稅，但目前不會對英國徵稅。

    法新社報導，川普發動全面貿易戰，理由是他針對的加、墨、中國這3個華盛頓主要貿易夥伴，能夠採取更多措施阻止移民和芬太尼（fentanyl）流入美國。

    但這位不到兩週前才重返白宮的共和黨籍總統表示，他還希望懲罰美國有貿易逆差的貿易夥伴。

    「我們會看看情況，（英國）可能會……歐盟一定會，我可以告訴你，因為他們真的占了我們便宜─你知道，我們的貿易逆差超過3000億美元。」

    「他們不買我們的汽車，也不買我們的農產品，他們幾乎什麼也沒買，而我們什麼都買，從數以百萬輛計的汽車、大量食品到農產品。所以英國太超過了，我們會看看英國的狀況，但歐盟確實離譜了。」

    但川普提出與倫敦和解的前景，他說，「我認為可以解決這個問題」。

    「（英國）首相施凱爾（Keir Starmer）非常友善，我們有開過幾次會，通過很多電話，我們處得很好，我們會看看能否平衡我們的貿易。」

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