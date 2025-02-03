庇護夢碎！美國取消35萬委內瑞拉人臨時保護 遣返風險加劇

美國國土安全部長諾姆宣布撤銷約35萬名委內瑞拉人的「臨時保護身分」，這些人恐將面臨被遣返回委內瑞拉的命運。（路透）

2025/02/03 16:38

〔記者陳成良／綜合報導〕美國國土安全部長諾姆（Kristi L. Noem）宣布撤銷約35萬名委內瑞拉人的「臨時保護身分」（Temporary Protected Status, TPS），這些人恐將面臨被遣返回委內瑞拉的命運。此舉推翻了拜登政府的延期政策，並引發爭議。

《華盛頓郵報》報導，依據國土安全部週日（2日）發布的通知，諾姆認定委內瑞拉現況「不再」符合TPS資格標準。2023年取得TPS資格者的保護令原定今年4月到期，通知正式公布於《聯邦公報》（Federal Register）60天後，這批人將喪失保護身分。

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諾姆指出，允許委內瑞拉人在美居留和工作「不符國家利益」，並稱委國在經濟、公衛和犯罪方面已有「顯著改善」。

此舉與川普政府在第一任期內對委內瑞拉人採取較為寬鬆的政策大相逕庭。川普曾暫緩對委內瑞拉人的驅逐令，並在其任期尾聲，基於委國「災難性」局勢，授予該國民眾在美合法居留的許可。然而，自去年喬治亞州一名護理系學生遭一名有犯罪前科的委內瑞拉人殺害後，輿論對委內瑞拉人的支持度明顯下降。

撤銷TPS的決定引發人權團體、移民律師和政治人物的抨擊。美國國首位參議院拉丁裔議員瑪斯托（Catherine Cortez Masto）表示：「兩黨普遍認同，不應強迫TPS受惠者回到極度危險的環境。」南佛州移民律師艾倫（Wilfredo Allen）則形容此決定「令人震驚」。加州大學洛杉磯分校法學教授阿魯拉南坦（Ahilan Arulanantham）直指諾姆的作為「明顯違法」。

TPS是一項基於1990年法律的人道計畫，旨在為因母國戰亂、天災或其他緊急情況而動盪不安的人們，提供臨時庇護。前國土安全部長馬約卡斯（Alejandro Mayorkas）曾在2021年與2023年延長此保護令，目前委內瑞拉為該計畫下最大的受惠群體。

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