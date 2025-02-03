有蹊蹺？拜登政府批准援烏1770億 澤倫斯基：只收到760億

澤倫斯基向《美聯社》表示，美國前總統拜登批准援烏的1770億美元武器，基輔僅收到約760億美元。（美聯社）

2025/02/03 15:51

〔編譯孫宇青／綜合報導〕烏克蘭總統澤倫斯基在《美聯社》2日發布的訪問中表示，美國前總統拜登政府批准向烏克蘭提供的1770億美元軍事援助中，烏克蘭已收到的部分還不到一半、僅約760億美元，「不知道（其他）資金的去向」。

烏俄戰爭即將屆滿3年之際，澤倫斯基在最新訪問中透露，拜登政府批准的對烏1770億美元軍事援助中，基輔僅收到約760億美元，「人們會說（美國援烏）1770億美元甚至2000億美元，但我們從未收到（這麼多）。這些援助不是以現金形式支付，而是以武器的形式，價值約700多億美元」。

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澤倫斯基澄清，烏克蘭在戰爭期間獲得2000億美元軍援來支持軍隊的說法並非事實，「我不知道這些錢都去哪了」。

不過，澤倫斯基也強調，也許文件上有數百個不同項目，可以證明這個金額無誤，「我不會去爭論，我們對一切都非常感激。但實際上，我們就是收到等值760億美元（的武器），這是一筆重要的援助，但不是2000億美元」。

美國總統川普日前下令國務院暫時凍結除以色列和埃及之外的所有外國援助，但澤倫斯基透露，美國並未停止對烏克蘭的軍事援助。

澤倫斯基的「爆料」引發中央調查局（CIA）、烏克蘭官員和軍隊將領腐敗的傳聞。川普新設的政府效率部負責人、科技大亨馬斯克也已注意到這件事。

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