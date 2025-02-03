日本埼玉「天坑」救援第7天 疑坑內污水外溢添難度

日本埼玉縣八潮市在上月28日，當地一處交岔路突然出現「天坑」，造成一輛卡車當場掉落，駕駛受困至今仍生死未卜。（美聯社）

2025/02/03 17:10

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本埼玉縣八潮市在上月28日，當地一處交岔路突然出現「天坑」，造成一輛卡車當場掉落，駕駛受困至今仍生死未卜，同時造成附近約200家住戶被發布避難勸告、縣內約120萬人被迫節制用水。日媒指出，今（3）日已是搜救失聯駕駛的第7天，然而受到坑內疑似污水持續外溢影響，增添現場救援難度。

綜合日媒報導，埼玉縣八潮市因發生大規模路面塌陷，形成深度約15公尺的「天坑」，內部還堆積約8公尺高的土石等物體。事發當下一名74歲駕駛卡車的男駕駛，連人帶車被埋進坑內，生死未卜。日媒先前報導，「天坑」救援行動困難有2個理由，分別是「坑內湧現積水」、「塌陷面積逐漸擴大等，二次災害發生的風險」。

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報導指出，搜救單位陸續移除坑內土石等物體，建造坡道讓重型機具進入坑內，然而搜救人員在坑內發現，疑似下水道管路內外溢的污水，導致搜救難度增加，目前已展開相關作業，將把坡道面積擴大到沒有積水的場所，屆時再使用重型機具移除下水道管路內堆積的瓦礫與土石。

埼玉縣政府為了降低「天坑」內積水水位，在搜救進行進行同時，採取從人孔汲取下水道管路內污水的作業，待坑內水位下降後，再請消防單位負責正式搜救行動。受到這起事件影響，日本各地政府宣布對下水管進行緊急檢查，避免類似情況發生。

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