川普控南非「特定階級」遭惡劣對待 揚言中斷金援

南非總統拉瑪佛沙上月才說，不擔心南非與川普的關係，並指川普贏得選舉後，兩人曾談過話，他期待與川普政府合作。（歐新社）

2025/02/03 14:59

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普2日在自家社群平台「真實社群」發文指控，南非特定階級人士遭受非常惡劣的對待，將中斷對南非的金援，直到完成對此事的調查。

《路透》及《法新社》報導，川普發文指出，「南非正在沒收土地，並以非常惡劣的方式對待某些階級的人民。美國不容許這種事，我們會採取行動……而且我要中斷所有對南非的金援，直到完成對這種情況的徹底調查」。

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數日前，南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）甫簽署一項土地扣押法案。拉瑪佛沙上月才說，他不擔心南非與川普的關係，並指川普贏得選舉後，兩人曾談過話，他期待與川普政府合作。

美國政府數據顯示，美國2023年向南非提供近4.4億美元（約145億台幣）的援助。南非目前是20國集團（G20）主席國，美國則是下一屆主席國。

川普首次執政時，曾在未提出證據的情況下，指控南非大規模屠殺白人農民，以及暴力侵占土地。南非當時表示，川普被誤導，但川普政府是否曾調查此事不得而知。

川普的親近盟友馬斯克生於南非，他曾在2023年轉發一則X平台影片，內容是南非極左派政黨高唱一首反種族隔離的老歌「殺死波耳人」（Kill the Boer）。波耳人是南非境內荷蘭、法國與德國白人移民的後裔。

馬斯克轉發這則影片時批評，「他們公開推動對南非白人進行種族清洗」，並標註拉瑪佛沙的帳號，質疑他「為何什麼都不說？

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