美國女護理師上班前看聖經「掉出彩券」 竟幸運中3000多萬大獎

〔即時新聞/綜合報導〕美國維吉尼亞州一名年長的女性護理師,近期出門上班前翻看聖經,發現有1張彩券藏在裡面,檢查後發現居然中了高達100萬美元(約台幣3333萬元)的大獎。對於自己幸運獲得這筆鉅額獎金,女子對此感到非常驚訝,但事後仍照常出門上班,甚至還不打算辭掉工作,淡定反應引發熱議。

綜合外媒報導,住在美國維吉尼亞州貝德福德郡(Bedford)的曼格斯(Jacqueline Mangus),在上班前打開電視看新聞,看到維吉尼亞州有人幸運中獎的消息,之後她翻閱起家中聖經,發現先前購買的1張彩券,不知何時被她放入其中,事後她檢查起這張彩券,結果驚訝發現彩券上的號碼,讓她贏得100萬美元大獎。

曼格斯領獎時透露,自己是一名護理師,雖然她得知自己中大獎時非常興奮,不過事發當天她仍照常出門去醫院上班。曼格斯提到,她目前沒有辭去護理師工作的打算,也暫時沒制定未來要如何運用這筆獎金的計畫。

