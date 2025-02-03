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    美國女護理師上班前看聖經「掉出彩券」 竟幸運中3000多萬大獎

    美國維吉尼亞州一名年長的女性護理師，近期出門上班前翻看聖經，發現有1張彩券藏在裡面，檢查後發現居然中了高達100萬美元（約台幣3333萬元）的大獎。（圖擷取自@VirginiaLottery 社群平台「X」）

    美國維吉尼亞州一名年長的女性護理師，近期出門上班前翻看聖經，發現有1張彩券藏在裡面，檢查後發現居然中了高達100萬美元（約台幣3333萬元）的大獎。（圖擷取自@VirginiaLottery 社群平台「X」）

    2025/02/03 16:15

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國維吉尼亞州一名年長的女性護理師，近期出門上班前翻看聖經，發現有1張彩券藏在裡面，檢查後發現居然中了高達100萬美元（約台幣3333萬元）的大獎。對於自己幸運獲得這筆鉅額獎金，女子對此感到非常驚訝，但事後仍照常出門上班，甚至還不打算辭掉工作，淡定反應引發熱議。

    綜合外媒報導，住在美國維吉尼亞州貝德福德郡（Bedford）的曼格斯（Jacqueline Mangus），在上班前打開電視看新聞，看到維吉尼亞州有人幸運中獎的消息，之後她翻閱起家中聖經，發現先前購買的1張彩券，不知何時被她放入其中，事後她檢查起這張彩券，結果驚訝發現彩券上的號碼，讓她贏得100萬美元大獎。

    曼格斯領獎時透露，自己是一名護理師，雖然她得知自己中大獎時非常興奮，不過事發當天她仍照常出門去醫院上班。曼格斯提到，她目前沒有辭去護理師工作的打算，也暫時沒制定未來要如何運用這筆獎金的計畫。

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