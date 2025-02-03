法國最大規模兒童性侵案開審 前外科醫生涉侵害349人

2020年斯庫阿內克第一次受審時的法庭素描。（法新社）

2025/02/03 15:51

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕法國史上最大規模兒童性侵案近日在瓦訥（Vannes）開庭審理，73歲的前外科醫生斯庫阿內克（Joel Le Scouarnec）被控在1989年至2017年間性侵349名兒童，其中大多數是他的病人。

綜合外媒報導，根據檢方提供的證據，警方在斯庫阿內克的住所搜獲了大量犯罪證據，包括兒童尺寸的性玩偶、超過30萬張兒童性虐待圖片，以及數千頁詳細記錄性侵行為的日記。這些日記成為了定罪的關鍵證據，其中還包含「我是戀童癖者」的自白。儘管被告承認部分指控，但否認所有強姦和性侵犯罪名，聲稱日記內容僅是「幻想」。

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調查顯示，許多受害者是在麻醉狀態下遭到侵犯，因此對事件毫無記憶。更令人不安的是，有些性侵犯甚至在父母或其他醫護人員在場時，以進行醫療檢查為藉口實施。一些受害者直到警方聯繫並告知他們的名字出現在日記中，才意識到自己曾遭受侵害。

一位受害者在接受採訪時表示，當警方向她展示日記中的記錄時，受害者的記憶瞬間湧現：「我想起有人進入病房，掀開床單，聲稱要檢查情況，然後強姦了我。」另一位化名瑪麗的受害者回憶起醫生的「冰冷目光」，並透露自己多年來因無法與男性正常相處而接受心理治療。

而令大眾詬病的是這起案件揭露的制度性失責。儘管FBI曾警告法國當局斯庫阿內克瀏覽兒童性虐待網站，他僅被判處緩刑，且無需接受任何治療。地區醫療協會在接獲同事舉報後，仍投票認定他沒有違反醫療道德規範。檢方也未將相關資訊通知醫療機構，使其得以繼續從事兒童手術工作。

斯庫阿內克自2017年被捕入獄，並在2020年因強姦姪女和一名年輕病人被判處15年徒刑。而此次審判將於2月24日開始，持續到6月，不僅將追究其餘罪行，也將檢視相關部門的失職與可能的包庇行為。

多位受害者律師表示，這次審判不僅是追究前外科醫生斯庫阿內克罪責的法律程序，更是為受害者打破長期「沉默保護傘」的重要時刻，讓他們能夠公開表達多年來的創傷，並要求相關當局為其失職行為負責。

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