川普指控南非不當對待民眾 威脅切斷資金直到調查完成

美國總統川普近日在其社交平台Truth Social上發文，威脅要切斷對南非的援助，指控南非正在「沒收土地」並「非常惡劣地對待某些階級的人」，但未提供具體證據支持這些指控。（路透）

2025/02/03 15:08

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普近日在其社交平台Truth Social上發文，威脅要切斷對南非的援助，指控南非正在「沒收土地」並「非常惡劣地對待某些階級的人」，但未提供具體證據支持這些指控。

綜合外媒報導，根據最新資料，美國在2023年向南非提供了約4.4億美元（約新台幣145億）的援助。川普在貼文中表示，將暫停所有未來對南非的資金援助，直到對相關情況完成全面調查。這番言論引發外界關注，特別是在南非目前擔任G20輪值主席國，即將交接給美國的敏感時刻。

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這並非川普首次就南非問題發表爭議性言論。在其首次任期期間，他曾表示要調查南非存在的大規模殺害白人農民和暴力奪取土地的事件。當時南非政府已明確表示川普的資訊有誤，但目前尚不清楚川普政府是否曾就此展開調查。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）此前對可能與川普再次合作持開放態度。他在上月表示，曾在川普勝選後與其通話，並不擔心南非與川普的關係。

值得注意的是，川普的盟友、出生於南非的特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）去年也曾就南非種族議題發表評論。他在回應一段南非極左派政黨演唱反種族隔離歌曲的影片時聲稱，有人「公開推動在南非對白人進行種族滅絕」。

針對川普的最新言論，南非駐華盛頓特區大使館尚未作出回應。

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