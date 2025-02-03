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    波音又出包！英航客機起飛不久「突冒毒煙」 17人身體不適

    英國航空一架從杜拜起飛的波音787-9客機，在飛行約1小時後，機艙內突然竄出有毒煙霧，導致機上12名乘客與5名機組人員身體不適。示意圖。（歐新社資料照）

    英國航空一架從杜拜起飛的波音787-9客機，在飛行約1小時後，機艙內突然竄出有毒煙霧，導致機上12名乘客與5名機組人員身體不適。示意圖。（歐新社資料照）

    2025/02/03 14:27

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕英國航空（British Airways）一架從杜拜起飛的波音787-9客機，在飛行約1小時後，機艙內突然竄出有毒煙霧，導致機上12名乘客與5名機組人員身體不適，最終該航班被迫緊急返航，降落杜拜機場。

    綜合外媒報導，英國航空編號0108的波音787-9客機，上月31日從杜拜出發，預計飛往英國，然而該航班起飛不久，正在3萬英尺高空中飛行的客機內，突然冒出有毒煙霧，乘客們驚慌失措，多人陸續出現不適症狀，其中還包含機組人員。由於這起事故威脅飛行安全，機長決定立即中止航程，將航班重新開回杜拜。

    報導指出，客機降落杜拜機場時，機場醫護與消防人員已在跑道上待命，為受影響的乘客與機組提供緊急救援，而機場緊急應變小組也迅速上機評估情況，為患者提供初步治療。據了解，5名受影響的機組人員，目前仍需持續接受醫療照護；部分乘客透露，機組人員對這起突發事件的應變準備不足，讓他們感到不安。

    針對這起事故，英航指出這是一次「小型技術問題」，但並未進一步說明煙霧的來源或具體原因。另外，英航尚未透露受影響航班是否將被重新安排起飛，以及公司是否會對乘客的後續行程給予補償，僅確認有關當局目前已對此案展開調查，以確定機上煙霧的來源與可能發生的技術問題。

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