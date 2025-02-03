美政府內鬨？拒效率部取得資訊 國際開發署安全主管被休假

美國國際開發署拒絕政府效率部取得機密資料，使得安全主管和副主管被迫休假。（路透）

2025/02/03 13:34

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國政府多名知情人士透露，負責對外援助作業的美國國際開發署（USAID），由於拒絕政府效率部（DOGE）取得機密資料，使得安全主管和副主管被迫休假。

據《NBC》報導，消息人士指出，DOGE人員當時試圖取得USAID的人事檔案，並獲取進入安全系統的權限，但這已超過部分DOGE職員的保密等級，因此被USAID安全主管沃希斯（John Voorhees）、副主管麥吉爾（Brian McGill）阻攔。

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對此，領導DOGE的馬斯克在X上痛斥USAID「去死」，並批評USAID是「犯罪組織」；美國總統川普也抨擊USAID是由一群瘋子所管理，必須將這些人趕出去，負責USAID安全的正副主管隨即被休假。

美國參議院外交關係委員會民主黨議員，已針對此事向國務卿魯比歐（Marco Rubio）表達抗議，參議員沙欣（Jeanne Shaheen）指出，某些未經許可的人士可能取得了USAID機密和美國公民個資，這件事情相當嚴重，民主黨團將召集兩黨議員進行討論。

川普上任後，幾乎凍結所有的援外經費，USAID上千名職員或承包商被休假甚至解雇，其中USAID轄下的全球衛生局有300多人、人道主義援助局則有600多人，USAID的政府官網從1日起就完全無法進入。

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