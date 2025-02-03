震不停！愛琴海熱門小島2天逾200震 希臘當局緊急應變防災

希臘聖托里尼島位於愛琴海南部，擁有大量經典的藍白色系建築，每年吸引上百萬人慕名而來。（路透資料照）

2025/02/03 13:57

李秋明／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕希臘著名觀光勝地「聖托里尼島」（Santorini）每年吸引數百萬名遊客造訪，近日卻接連發生地震，短短2天內超過200次，最大規模達4.5。希臘當局緊急採取預防措施，宣布停課三天，並呼籲民眾避免室內集會，以防範可能發生的更大規模地震。

綜合外媒報導，希臘地處多條斷層帶，地震湖活動頻繁。自1月31日至2月2日，聖托里尼島及鄰近的阿莫爾戈斯島已發生200多次地震，所幸目前尚未傳出重大災損。專家分析，這些地震是由地殼運動引起，與火山活動無直接關聯，但仍須保持警戒。

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對此，希臘政府已緊急採取預防措施，包括學校自3日起停課3天、要求民眾避開海邊及港口、清空泳池以及避免室內聚會。由於擔心會有更嚴重的地震發生，當局也派遣特種部隊與救援隊至聖托里尼島，運送帳篷及無人機，同時在體育館、籃球場及停車場等室外搭建帳篷，以備不時之需。

希臘塞薩洛尼基亞里士多德大學（Aristotle University）地震學教授帕帕薩喬斯（Kostas Papazachos）表示，當前地震活動屬於地殼運動的一部份，未來是否會發生更強烈地震仍不確定，但採取預防措施至關重要，以減少潛在災害影響。

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