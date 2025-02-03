佛州男子修手機藏近千兒童色情檔案 遭兒子揭發後被逮捕

美國佛羅裡達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用，請兒子協助修理手機，不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。（圖擷取自X/@nypost）

2025/02/03 15:02

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用，請兒子協助修理手機，不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。警方接獲通報後展開調查，最終查獲近千份非法檔案，嫌犯目前已遭到逮捕。

據《紐約郵報》報導，肯尼斯市警察局表示，嫌犯福林（Gene Follin）Gmail帳戶因「兒童性露骨圖像」遭到停用，向兒子傑瑞德（Jared）求助修理手機。傑瑞德在檢查手機時意外發現大量兒童色情檔案，立即於去年9月10日向警方報案。

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這起案件最初是由國家失蹤與受虐兒童中心發現可疑活動，隨後通知皮內拉斯郡警長辦公室的網路兒童犯罪專案組。警方透過傳票確認IP位址，鎖定居住在聖彼得堡西北方的福林為嫌疑人。

警方在取得搜查令後，調查了福林的Google帳戶，發現在2023年3月13日至2024年9月10日期間上傳的可疑照片。執法人員最終取得一個USB隨身碟，內含952個兒童色情檔案，其中包括5至8歲女童的不當影像。

福林在被捕後坦承明知故犯地持有這些非法內容，警方依法對其提出20項持有兒童色情物品的二級重罪指控。據了解，每項罪名最高可判處15年徒刑。嫌犯原本被設定10萬美元（約新台幣332萬）的保釋金，已於1月30日以擔保方式獲准保釋，案件仍在調查中。

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Florida son turns creep dad over to cops after finding nearly 1K files of child porn while fixing his phone https://t.co/99CrkuwESm pic.twitter.com/Q1QZ0tMj9P — New York Post （@nypost） February 2, 2025

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