佛州男子修手機藏近千兒童色情檔案 遭兒子揭發後被逮捕

〔即時新聞/綜合報導〕美國佛羅里達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用,請兒子協助修理手機,不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。警方接獲通報後展開調查,最終查獲近千份非法檔案,嫌犯目前已遭到逮捕。

據《紐約郵報》報導,肯尼斯市警察局表示,嫌犯福林(Gene Follin)Gmail帳戶因「兒童性露骨圖像」遭到停用,向兒子傑瑞德(Jared)求助修理手機。傑瑞德在檢查手機時意外發現大量兒童色情檔案,立即於去年9月10日向警方報案。

這起案件最初是由國家失蹤與受虐兒童中心發現可疑活動,隨後通知皮內拉斯郡警長辦公室的網路兒童犯罪專案組。警方透過傳票確認IP位址,鎖定居住在聖彼得堡西北方的福林為嫌疑人。

警方在取得搜查令後,調查了福林的Google帳戶,發現在2023年3月13日至2024年9月10日期間上傳的可疑照片。執法人員最終取得一個USB隨身碟,內含952個兒童色情檔案,其中包括5至8歲女童的不當影像。

福林在被捕後坦承明知故犯地持有這些非法內容,警方依法對其提出20項持有兒童色情物品的二級重罪指控。據了解,每項罪名最高可判處15年徒刑。嫌犯原本被設定10萬美元(約新台幣332萬)的保釋金,已於1月30日以擔保方式獲准保釋,案件仍在調查中。

