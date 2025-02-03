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    佛州男子修手機藏近千兒童色情檔案 遭兒子揭發後被逮捕

    美國佛羅裡達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用，請兒子協助修理手機，不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。（圖擷取自X/@nypost）

    美國佛羅裡達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用，請兒子協助修理手機，不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。（圖擷取自X/@nypost）

    2025/02/03 15:02

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國佛羅里達州一名63歲男子因Gmail帳戶遭停用，請兒子協助修理手機，不料卻意外揭發其持有大量兒童色情內容。警方接獲通報後展開調查，最終查獲近千份非法檔案，嫌犯目前已遭到逮捕。

    《紐約郵報》報導，肯尼斯市警察局表示，嫌犯福林（Gene Follin）Gmail帳戶因「兒童性露骨圖像」遭到停用，向兒子傑瑞德（Jared）求助修理手機。傑瑞德在檢查手機時意外發現大量兒童色情檔案，立即於去年9月10日向警方報案。

    這起案件最初是由國家失蹤與受虐兒童中心發現可疑活動，隨後通知皮內拉斯郡警長辦公室的網路兒童犯罪專案組。警方透過傳票確認IP位址，鎖定居住在聖彼得堡西北方的福林為嫌疑人。

    警方在取得搜查令後，調查了福林的Google帳戶，發現在2023年3月13日至2024年9月10日期間上傳的可疑照片。執法人員最終取得一個USB隨身碟，內含952個兒童色情檔案，其中包括5至8歲女童的不當影像。

    福林在被捕後坦承明知故犯地持有這些非法內容，警方依法對其提出20項持有兒童色情物品的二級重罪指控。據了解，每項罪名最高可判處15年徒刑。嫌犯原本被設定10萬美元（約新台幣332萬）的保釋金，已於1月30日以擔保方式獲准保釋，案件仍在調查中。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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