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    澳洲昆士蘭遭遇60年最強暴雨 鱷魚出沒恐添險情

    澳洲昆士蘭州北部地區近日遭遇60多年來最嚴重的暴雨襲擊。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

    澳洲昆士蘭州北部地區近日遭遇60多年來最嚴重的暴雨襲擊。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

    2025/02/03 12:04

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕澳洲昆士蘭州北部地區近日遭遇60多年來最嚴重的暴雨襲擊，造成一人死亡、數千人被迫撤離，且造成當地一條主要幹道損毀。氣象部門指出，部分地區在24小時內降雨量高達600毫米，相當於該地區半年的降雨量。

    綜合外媒報導，據澳洲緊急救援部門通報，一名婦女在小鎮英厄姆（Ingham）不幸喪生。事發時她乘坐的救援艇在週日早晨撞到一棵樹後翻覆，雖然船上其他五人獲救，但這名婦女未能倖免於難。昆士蘭州州長克里薩富利（David Crisafulli）對此表示深切哀悼。

    受災最嚴重的地區包括英厄姆鎮、湯斯維爾（Townsville）市和卡德威爾（Cardwell）等地。當地政府已下令數千名居民撤離，特別是湯斯維爾低窪地區的「黑色區域」居民被要求在週日中午前離開。目前約有400人被安置在各地疏散中心。

    緊急救援人員24小時不間斷工作，僅週日晚到週一就接到480通求助電話，並成功完成11次急流救援行動。然而，救援工作面臨諸多挑戰，包括大範圍停電導致部分社區無法及時求援，以及當地環境部門警告的洪水中可能出現鱷魚的威脅。

    當地環境部門在聲明中表示：「在洪水期間，鱷魚可能會為了尋找較平靜的水域而出現在以前未曾出現的地方」，並強調：「即使沒有警告標誌，也應預期在昆士蘭北部和遠北部的所有水道中都可能出現鱷魚」。

    災情還造成嚴重的基礎設施損壞。連接布里斯本和區域中心的布魯斯高速公路（Bruce Highway）部分路段已經坍塌，一座重要橋樑的損毀可能導致主要運輸路線增加700公里，嚴重影響救災物資運送。

    氣象部門預測，多條河流水位持續暴漲，其中赫伯特河（Herbert River）的水位可能達到1967年歷史洪災水平。湯斯維爾市約有2000棟房屋面臨淹沒風險，部分建築可能被淹至二樓。

    澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）承諾，聯邦政府將提供一切必要資源協助災區。他讚揚了救援人員和志願者的無私奉獻，也在X上發文表示這次災害中展現出了「澳洲人最好的一面」。

    因暴雨關係多條河流水位持續暴漲，導致多條道路坍方無法通行。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

    因暴雨關係多條河流水位持續暴漲，導致多條道路坍方無法通行。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

    氣象部門預測，多條河流水位持續暴漲，其中赫伯特河的水位可能達到1967年歷史洪災水平。。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

    氣象部門預測，多條河流水位持續暴漲，其中赫伯特河的水位可能達到1967年歷史洪災水平。。（圖擷取自X/@PakistaniIndex）

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