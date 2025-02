澳洲昆士蘭遭遇60年最強暴雨 鱷魚出沒恐添險情

2025/02/03 12:04

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕澳洲昆士蘭州北部地區近日遭遇60多年來最嚴重的暴雨襲擊,造成一人死亡、數千人被迫撤離,且造成當地一條主要幹道損毀。氣象部門指出,部分地區在24小時內降雨量高達600毫米,相當於該地區半年的降雨量。

綜合外媒報導,據澳洲緊急救援部門通報,一名婦女在小鎮英厄姆(Ingham)不幸喪生。事發時她乘坐的救援艇在週日早晨撞到一棵樹後翻覆,雖然船上其他五人獲救,但這名婦女未能倖免於難。昆士蘭州州長克里薩富利(David Crisafulli)對此表示深切哀悼。

請繼續往下閱讀...

受災最嚴重的地區包括英厄姆鎮、湯斯維爾(Townsville)市和卡德威爾(Cardwell)等地。當地政府已下令數千名居民撤離,特別是湯斯維爾低窪地區的「黑色區域」居民被要求在週日中午前離開。目前約有400人被安置在各地疏散中心。

緊急救援人員24小時不間斷工作,僅週日晚到週一就接到480通求助電話,並成功完成11次急流救援行動。然而,救援工作面臨諸多挑戰,包括大範圍停電導致部分社區無法及時求援,以及當地環境部門警告的洪水中可能出現鱷魚的威脅。

當地環境部門在聲明中表示:「在洪水期間,鱷魚可能會為了尋找較平靜的水域而出現在以前未曾出現的地方」,並強調:「即使沒有警告標誌,也應預期在昆士蘭北部和遠北部的所有水道中都可能出現鱷魚」。

災情還造成嚴重的基礎設施損壞。連接布里斯本和區域中心的布魯斯高速公路(Bruce Highway)部分路段已經坍塌,一座重要橋樑的損毀可能導致主要運輸路線增加700公里,嚴重影響救災物資運送。

氣象部門預測,多條河流水位持續暴漲,其中赫伯特河(Herbert River)的水位可能達到1967年歷史洪災水平。湯斯維爾市約有2000棟房屋面臨淹沒風險,部分建築可能被淹至二樓。

澳洲總理艾班尼斯(Anthony Albanese)承諾,聯邦政府將提供一切必要資源協助災區。他讚揚了救援人員和志願者的無私奉獻,也在X上發文表示這次災害中展現出了「澳洲人最好的一面」。

In the worst of times we see the best of Australians.



And in recent days, I’ve seen Australians helping one another in their time of need.



This morning at the National Situation Room in Canberra, I received a briefing on the work underway to help those affected by the floods… pic.twitter.com/TOsb9386i5