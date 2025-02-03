小粉紅鬧場影片遭下架 英鋼琴家質疑：中共已滲透YouTube內部

英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh）去年1月19日在倫敦聖潘克拉斯車站直播演奏時，遭到幾名手持中國五星旗的小粉紅鬧場。事發1年後，YouTube以收到「隱私投訴」為由，決定下架，引發卡瓦納質疑。（圖翻攝自Brendan Kavanagh_YT）

2025/02/03 11:32

〔編譯盧永山／綜合報導〕英國鋼琴家卡瓦納（Brendan Kavanagh，又名Dr.K）去年1月19日在倫敦聖潘克拉斯車站（St Pancras）商場內直播演奏時，被幾名中國小粉紅以「肖像權」為由要求刪除影片，繼而發生爭執。卡瓦納和小粉紅理論的過程被全程直播，使他紅遍全球。但YouTube近日突然把當天的直播影片刪除，卡瓦納質疑，中共的影響力可能已經滲透YouTube內部。

《自由亞洲電台》2日報導，在YouTube擁有逾200萬粉絲的卡瓦納，去年1月19日在聖潘克拉斯車站的商場直播演奏，他身後幾名手持五星紅旗的中國男女發現被拍攝入鏡後，以肖像權為由要求他刪除影片。卡瓦納耐心解釋英國是自由國家、公眾地方可以自由拍攝，但其中一名中國男子卻突然情緒激動地與他爭執。

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這則直播影片迅速在海內外瘋傳，部分中國網友也看不下去，砲轟小粉紅丟臉丟到國外，更把卡瓦納封為「小粉紅剋星」。卡瓦納事後手持小熊維尼布偶，高喊支持香港、台灣的口號重回事發現場的舉動，又為他再刷了一波流量。

過去1年多來，卡瓦納的生活基本上已回歸平靜，但在1月中旬，他收到YouTube通知，指這則有超過千萬人觀看的直播影片因為收到「隱私投訴」，決定下架。卡瓦納隨即向YouTube申訴，結果還是一樣。

卡瓦納表示，他去年已收到15次「隱私投訴」，但YouTube一直沒有下架影片。他原本以為YouTube可能是樂見影片流量帶來收入，而選擇保留，也可能是「言論自由的勝利」，沒想到YouTube卻在事件1週年之際下架影片。

卡瓦納指出，直播影片已上傳1年，影片中相關人士的身分早已被網友查出，認為YouTube的隱私之說並不成立，並質疑中共的影響力可能已經滲透YouTube內部。

卡瓦納表示，當天在場的幾位小粉紅都和中共有千絲萬縷的關係，其中女子劉夢穎（MengYing Liu）更曾自爆說，被英國軍情五處（MI5）點名為中共間諜的華人律師李貞駒，事發時也在現場。卡瓦納認為，這群海外小粉紅可能是有策略地選在事件關注度退燒後，再次提出隱私投訴，想在農曆春節前夕斬草除根。

卡瓦納說：「這件事一直讓中共很尷尬。我知道習近平看過這則影片，而由於他看了這則影片，他們去年取消了春晚的這個部分，這真是太丟臉了。對中共來說，這些小粉紅自己出洋相了。」

《自由亞洲電台》1月31日登入YouTube的卡瓦納原始直播影片，顯示因為第三方提出了私隱聲明，因此無法播放這部影片。不過，YouTube上仍有多則由網友備份後重新上傳的版本。卡瓦納表示，他現在已無法復原原始直播影片，會選擇放手，但希望外界關注YouTube的審查問題，認為YouTube的審查關泛，並不只限於中共敏感議題。

卡瓦納指出，雖然這次事件為他帶來困擾，但也使他獲得了大量粉絲，最大的支持來自台灣。他說：「我收過幾次來自台灣的邀請，有來自台灣政府的人寫信給我，邀請我去，然後還有台灣的國家交響樂團。還有來自香港的支持。我遇到很多來自香港的人，他們非常非常支持我，因為我會彈『願榮光歸香港』。也有一些中國人，但中國人往往比較恐懼，他們不想上鏡頭。」

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