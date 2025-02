美國聯合航空班機引擎起火 機上乘客緊急撤離

2025/02/03 11:27

黃其豪/核稿編輯

〔即時新聞/綜合報導〕美國近期飛安事故頻傳,2日一架美國聯合航空班機在德州休士頓準備起飛時,發現引擎故障,導致右方機翼冒煙起火,幸好機上乘客緊急透過逃生滑梯撤離,無人員傷亡。

綜合美媒報導,美國聯邦航空總署(FAA)透過聲明指出,聯合航空這架編號1382的空中巴士A319,預計飛往紐約拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport),在當地時間2日上午8點30分準備從喬治布希洲際機場(George Bush Intercontinental Airport)起飛時,發現右側引擎故障,導致右翼冒煙起火,飛機在跑道上緊急煞車,機上乘客透過逃生滑梯及樓梯撤離。

請繼續往下閱讀...

有乘客將機翼起火影片上傳至社群媒體,影片中可聽到空服員要求乘客留在座位上,不過當時機上乘客已躁動不安,許多乘客表示:「天啊,已經著火了。」

FAA表示,這起事故並未造成人員傷亡,乘客已搭乘巴士返回航廈。聯合航空指出,1382號航班載有104名乘客和5名機組人員,原機乘客已於2日中午12點30分改搭其他班機飛往紐約。

????#BREAKING: Numerous passengers were evacuated after United Airlines plane after it caught fire during takeoff



????#Houston | #Texas



A United Airlines flight from Houston to New York was evacuated after an engine fire forced the crew to abort takeoff, according to the FAA.… pic.twitter.com/bfoYcALkjW