美國聯合航空班機引擎起火 機上乘客緊急撤離

聯合航空這架編號1382的空中巴士A319，在準備起飛時引擎故障、機翼冒火。（法新社）

2025/02/03 11:27

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國近期飛安事故頻傳，2日一架美國聯合航空班機在德州休士頓準備起飛時，發現引擎故障，導致右方機翼冒煙起火，幸好機上乘客緊急透過逃生滑梯撤離，無人員傷亡。

綜合美媒報導，美國聯邦航空總署（FAA）透過聲明指出，聯合航空這架編號1382的空中巴士A319，預計飛往紐約拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport），在當地時間2日上午8點30分準備從喬治布希洲際機場（George Bush Intercontinental Airport）起飛時，發現右側引擎故障，導致右翼冒煙起火，飛機在跑道上緊急煞車，機上乘客透過逃生滑梯及樓梯撤離。

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有乘客將機翼起火影片上傳至社群媒體，影片中可聽到空服員要求乘客留在座位上，不過當時機上乘客已躁動不安，許多乘客表示：「天啊，已經著火了。」

FAA表示，這起事故並未造成人員傷亡，乘客已搭乘巴士返回航廈。聯合航空指出，1382號航班載有104名乘客和5名機組人員，原機乘客已於2日中午12點30分改搭其他班機飛往紐約。

????#BREAKING: Numerous passengers were evacuated after United Airlines plane after it caught fire during takeoff



????#Houston | #Texas



A United Airlines flight from Houston to New York was evacuated after an engine fire forced the crew to abort takeoff, according to the FAA.… pic.twitter.com/bfoYcALkjW — R A W S A L E R T S （@rawsalerts） February 2, 2025

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