人造生命里程碑！ 科學家完成合成酵母菌全基因體

科學家成功組裝出酵母菌的第16條染色體，完成全球首個完整的真核生物合成基因體；圖為顯微鏡下的酵母菌。（圖擷取自維基百科）

2025/02/03 10:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕澳洲麥覺理大學（Macquarie University）領導的國際研究團隊日前在合成生物學領域取得重大突破，成功組裝出酵母菌（Saccharomyces cerevisiae）的第16條染色體，完成全球首個完整的真核生物合成基因體，為未來因應氣候變遷與疾病挑戰開創新契機。

科學新聞網站《Science Alert》報導，研究團隊選擇酵母菌作為實驗對象，驗證基因組合成技術能否培育出更具韌性與適應力的生物體。此前科學界已成功合成較簡單的細菌基因體，這次則是在合成複雜真核生物基因組方面的重要突破。麥覺理大學分子微生物學家普利托里厄斯（Sakkie Pretorius）表示，這項成果是合成生物學的里程碑，也是多年來科研人員殷切期待的最後一塊拼圖。

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研究團隊將第16條染色體（命名為SynXVI）的構建比喻為軟體除錯。科研人員運用CRISPR等先進基因編輯工具，投入大量時間調整與修正，確保染色體功能正常運作。其中一項重要突破是讓酵母菌在高溫環境下能有效利用甘油作為能量來源，為提升酵母菌的環境適應能力開闢新途徑。

麥覺理大學合成生物學家古爾德（Hugh Goold）指出，研究過程中發現遺傳標記的位置會顯著影響細胞行為，位置不當可能干擾必需基因的表現，影響細胞正常運作。經過細微調整，團隊最終克服了建構染色體過程中的各項挑戰。

這項研究屬於「Sc2.0計畫」的一環，目標不僅限於改造作物，更期望將基因組合成技術應用於藥物生產和永續材料開發。麥覺理大學合成生物學家洛倫特（Briardo Llorente）強調，此次成就為開發更高效且永續的生物製造系統開啟新契機。

澳洲基因體工廠（Australian Genome Foundry）的機器人技術在這次突破中發揮關鍵作用，大幅提升基因編輯工作的精確度與效率。這項刊登於《自然通訊》（Nature Communications）的研究成果，不僅是合成生物學的重要里程碑，也為基因組工程在農業、醫藥與材料科學等領域的應用奠定基礎，有望催生更具環境適應性和生產力的新型生物體。

科學家調整了酵母菌的SynXVI染色體，讓它在較高溫環境下也能正常生長。（圖擷取自《自然通訊》期刊）

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