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    比AI準？「報春土撥鼠」看見影子：冬天再延6週

    「土撥鼠」菲爾（Punxsutawney Phil）在儀式上預言未來天氣走向。（路透）

    「土撥鼠」菲爾（Punxsutawney Phil）在儀式上預言未來天氣走向。（路透）

    2025/02/03 09:47

    〔編譯陳成良／綜合報導〕美國賓州旁蘇托尼鎮（Punxsutawney）的土撥鼠菲爾（Phil）在週日（3日）的「土撥鼠日」（Groundhog Day）活動中看到了自己的影子，預測冬季將再持續6週。在破紀錄的人潮簇擁下，頭戴高帽的「預報員」向熱情的群眾宣布了這項消息。

    綜合外媒報導，在賓州哥布勒山丘（Gobbler's Knob）的清晨，日出後不久，菲爾在「菲爾！菲爾！菲爾！」的歡呼聲中，被從樹樁上的小屋中抱出。旁蘇托尼土撥鼠俱樂部（Punxsutawney Groundhog Club）的一名成員宣讀了一卷預言，其中菲爾還得意地表示：「只有我知道（天氣）， 你們可不能相信AI。」

    這項由土撥鼠預測天氣的年度儀式，起源可追溯至一個多世紀前的賓州西部，更深植於歐洲的民間傳說。不過，真正讓這項活動聲名大噪，並吸引成千上萬的狂歡者及各地效仿的，是知名喜劇演員比爾墨瑞（Bill Murray）於1993年主演的電影《今天暫時停止》（Groundhog Day）。

    根據當地傳說，若土撥鼠在這天看見自己的影子，就代表冬天還會持續6週；若沒看見影子，則表示春天即將來臨。自1887年以來，菲爾曾看到自己的影子104次，沒有看到影子21次，預測準確率不到50%。

    旁蘇托尼土撥鼠俱樂部主席鄧克爾（Tom Dunkel）表示，前往觀看預報的民眾分兩類：「一類是虔誠信徒，想要印證自己的信仰；另一類是懷疑論者，想要證實自己的質疑。」

    今年活動現場不僅有州長夏皮洛（Josh Shapiro）等政要出席，更吸引各地民眾特地前來。活動現場雖然免費入場，但遊客需支付5美元（約165元新台幣）的巴士費用，主辦單位也特別架設大型螢幕和音響，讓所有與會者都能清楚目睹這場特殊儀式。

    值得一提的是，菲爾擁有完整的「家庭」，包括「妻子」菲莉絲（Phyllis）和兩隻名為「影子」（Shadow）與「陽光」（Sunny）的幼崽。根據俱樂部的傳說，菲爾靠著「長生不老藥」存活了一個多世紀，世代相傳為美國民眾預報春天何時到來。

    土撥鼠日源自歐洲民間傳說，經過一個多世紀的傳承，已成為美國最具特色的民俗活動之一。儘管預測準確率不高，但每年仍吸引數萬民眾齊聚見證這場融合傳統與娛樂的特殊節慶。

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