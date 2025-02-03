北韓強烈譴責美國國務卿魯比歐「流氓國家」言論：嚴重政治挑釁

北韓外交部發表強硬聲明，嚴厲譴責美國國務卿魯比歐將北韓稱為「流氓國家」的言論，稱這是「嚴重的政治挑釁」，並反指美國才是「世界上最墮落的國家」。（法新社）

2025/02/03 10:06

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕北韓外交部昨（2日）發表強硬聲明，嚴厲譴責美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）將北韓稱為「流氓國家」的言論，稱這是「嚴重的政治挑釁」，並反指美國才是「世界上最墮落的國家」。這是美國新政府上任以來，北韓首次發表正式譴責聲明。

綜合韓媒報導，魯比歐在近期一次媒體採訪中談及美國新政府外交政策時，將北韓列為「流氓國家」。據了解，他在此前的參議院批准聽證會上也曾做出類似表述。這番言論立即引發平壤方面強烈不滿。

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北韓外交部發言人在一篇回應魯比歐的聲明中指出，魯比歐的言論完全違反了國際法中關於尊重主權和不干涉內政的基本原則。聲明強調，這種言論直接反映了美國新政府對北韓的錯誤認知，不僅無助於改善雙邊關係，更將損害美國自身利益。

北韓外交部發言人在聲明中抨擊道「美國才是世界上最墮落的國家，沒有任何資格對其他主權國家指手畫腳」。聲明同時重申，北韓絕不會容忍任何形式的挑釁，將採取相應的強硬反制措施。

北韓在聲明最後強調，他們將持續密切關注美方動向，並隨時準備採取一切必要措施，捍衛國家主權和尊嚴。這一表態也暗示著朝鮮半島局勢可能會因此出現新的變數。

北韓也指出美國新飛彈防禦系統計畫旨在加速開發次世代攔截系統，包括天基飛彈攔截與區域防禦體系，並強化與盟友的軍事合作。痛批這一計畫與冷戰時期的「戰略防禦計劃」類似，以敵國「威脅」為藉口推動軍備競賽。

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