魯比歐出訪聚焦運河議題 巴拿馬總統：將退出中國一帶一路

在與魯比歐對談時，穆里諾表示，與中國「一帶一路」倡議的協議到期時，巴拿馬不會予以更新。（歐新社）

2025/02/03 08:00

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普先前曾威脅巴拿馬要「收回」巴拿馬運河，與巴拿馬政府針對運河所有權歸屬問題論戰，美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）近期展開上任後首度出訪，首站即訪問巴拿馬。魯比歐2日與巴拿馬總統穆里諾（Jose Raul Mulino）會面時明確表示，巴拿馬必須立即縮減中國對運河地區的影響力，穆里諾則回應，與中國「一帶一路」倡議的協議到期時，巴拿馬不會予以更新。

綜合外媒報導，美國國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）透過聲明指出，魯比歐向巴拿馬傳遞川普的訊息，表示中國透過一間總部位於香港的公司，在運河入口附近經營兩個港口，對巴拿馬運河構成威脅，此舉也違反了美國與巴拿馬的條約。對此魯比歐會見穆里諾時明確表示，「此一現狀不可接受，若未立即調整，美國將需採取必要措施，以根據條約保護其權益。」

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魯比歐指出，川普「已經初步確定，由中國共產黨影響和控制巴拿馬運河地區的當前形勢是對運河的威脅，等於違反『關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約』」。魯比歐強調：「這種現狀是不可接受的，若不立即做出改變，美國將不得不採取必要措施，保護美國在條約下的權利。」

穆里諾提到，他與魯比歐的會面氣氛十分融洽，他願意審查巴拿馬的部分中國企業，並指出，目前在條約效力或是使用軍事力量強制執行條約等層面，他認為並不存在任何真正的威脅，並強調與川普面對面會談非常重要。

穆里諾表示，巴拿馬與中國「一帶一路」倡議的協議到期時，屆時不會予以更新，並強調巴拿馬會研究提前終止的可能性，但無論巴拿馬能否提前終止該協議，他都不會續簽。

魯比歐（右）展開拉美出訪行程，首站即抵達巴拿馬，與巴拿馬總統穆里諾（左）會談。（歐新社）

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