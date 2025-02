美國務卿見巴拿馬總統 要求立即縮減中國對運河影響

2025/02/03 04:45

〔中央社〕美國國務卿盧比歐今天面見巴拿馬總統穆里諾時告訴對方,巴拿馬必須立即縮減中國對巴拿馬運河地區的影響力,否則美國總統川普政府將會採取「必要措施」達成此一目標。

法新社報導,美國國務院發言人布魯斯(Tammy Bruce)指出,盧比歐(Marco Rubio)會見穆里諾(Jose Raul Mulino)時「明確表示,此一現狀不可接受,若未立即調整,美國將需採取必要措施,以根據條約保護其權益。」

請繼續往下閱讀...

布魯斯說,盧比歐告訴穆里諾,川普「已經初步確定,由中國共產黨影響和控制巴拿馬運河(Panama Canal)地區的當前形勢是對運河的威脅,意味違反『關於巴拿馬運河永久中立和營運的條約』(Treaty Concerning the Permanent Neutrality and Operation of the Panama Canal)」。

但是穆里諾於接見盧比歐後告訴記者:「我不認為這項條約及其合法性此刻受到任何真正威脅。」他指的是讓美國於1999年底將巴拿馬運河正式移交巴拿馬政府的條約。

他並提出展開技術層面磋商說:「技術團隊可以與美國商討此事,澄清他們的任何疑慮。」

美聯社報導,穆里諾承認中國對運河兩端港口的影響引發華府疑慮,但是他表示,擁有運河兩端港口經營權的財團接受審計,強調運河當局將對盧比歐提供更詳盡說明。

穆里諾並表示,與中國一帶一路倡議的協議到期時,巴拿馬不會予以更新。

與此同時,今天有約200名抗議人士在首都巴拿馬巿遊行,高舉巴拿馬國旗的他們高喊「盧比歐滾出巴拿馬」、「國家主權萬歲」等口號。民眾在總統府附近遭到鎮暴警察阻擋後,有人焚燒繪有川普和盧比歐肖像的布條。

盧比歐計劃稍後走訪巴拿馬運河。1140203

