甘迺迪中心邀中國芭蕾舞團演出 美國會議員質疑為「大外宣」

美國甘迺迪中心邀請中國中央芭蕾舞團演出，遭美國國會議員質疑，認為該舞團為中共「政治機器」的一部分，用來在海外進行宣傳，部分高層更與中共有關，要求甘迺迪中心提出說明。 （取自中央芭蕾舞團官網）

2025/02/03 02:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕美國華盛頓知名藝術表演場所「甘迺迪中心」（John F. Kennedy Centre）最近由於邀請中國國家芭蕾舞團演出，遭美國國會議員質疑，認為該舞團為中共「政治機器」的一部分，用來在海外進行宣傳，部分高層更與中共有關，要求甘迺迪中心提出說明。

中國中央芭蕾舞團成立於1959年，被視為中國頂尖芭蕾舞團。這場名為「中國中央芭蕾舞團：過年」的演出，1月29日至2月2日在甘迺迪中心舉行。中國駐美國大使謝鋒出席首演時聲稱，期待美中2國藉此架起更多文化藝術交流的橋梁，「把兩國人民拉得更近」。

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香港南華早報1月31日報導，聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾（John Moolenaar）與共和黨籍眾議員史密斯（Chris Smith），1月29日致函甘迺迪中心，對該舞團的演出表示擔憂。

信中指出，中國將藝術做為一種政治工具，在中國，「沒有藝術表達的自由」；中央芭蕾舞團受中共「控制」，中國利用這類演出向美國人民展示「友好的外表」，卻同時迫害那些與中共路線持不同意見的作家和藝術家。

信中列舉多名因發表政治言論而遭到北京迫害的中國藝術家，例如音樂創作人劉四仿和徐琳。信中強調，中央芭蕾舞團團長馮英曾擔任包括全國人民代表大會第12屆代表，以及中國人民政治協商會議第9、10、11屆全國委員會委員等職務。信中還指出，中央芭蕾舞團設有黨委辦公室，證明它是中共「政治機器」的一部分。

該信要求甘迺迪中心澄清，國會撥款的4400萬美元是否被用於資助中共宣傳，「暗中認可習近平對藝術家和知識分子的打壓」。甘迺迪中心則向美國之音（VOA）否認使用聯邦資金，並為接待中國中央芭蕾舞團辯護，稱此為其「文化外交」努力的一部分。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇也否認前述指控，指其「完全沒有根據，荒謬可笑」。

美國之音指出，這不是中國中央芭蕾舞團第一次在甘迺迪中心演出，該團過去20年來已3度登台演出。但美國智庫「保衛民主基金會」（FDD）中國問題高級研究員皮卡斯克（Nathan Picarsic）指出，中共試圖不對稱地利用和操縱文化交流和接觸的機會，以支持中共的敘事和有利報導。

近年來，隨著與美國的地緣政治競爭加劇，加上武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情的衝擊，美國人對中國的好感度大幅下滑。根據皮優研究中心2024年調查，超過80％的美國成年人對中國持負面看法。

皮卡斯克將責任歸咎於中國，強調北京方面缺乏讓美國文化和社會影響力進入中國境內的互惠作法，「我認為，美國及其社會文化機構不應該片面接受中國的作法」；「美國社會和文化機構需要注意這些風險。他們顯然是中共盤算的一部分，認為可以透過甘迺迪中心等全球機構贏得好感，展示中共支持的形象」。

美國甘迺迪中心邀請中國中央芭蕾舞團演出，遭美國國會議員質疑為大外宣。（取自中央芭蕾舞團官網）

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