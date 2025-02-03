中國間諜冒稱台灣人！菲律賓疑遭滲透 當局籲民眾檢舉

菲律賓丹轆省班班市前市長郭華萍，被指疑似中國間諜，中國間諜進入菲律賓的可能性因而成為熱門話題，且持續延燒。（歐新社檔案照）

2025/02/03 05:53

〔國際新聞中心／綜合報導〕菲律賓當局上月在瀕臨南海的巴拉旺省（Palawan）逮捕疑似刺探軍事情報的中國間諜，經調查全為僑團成員。菲律賓移民局2日表示，中國間諜似已深入菲律賓社會，其中一些早在20多年前即已移居菲國，呼籲民眾在發現可疑人士後應立即檢舉。

菲律賓國家調查局（NBI）上月25日在巴拉旺省首府公主港市（Puerto Princesa City）逮捕5名中國籍男子，調查人員從他們的手機及其他裝置裡，發現許多港口、船艦、機場及軍事基地的照片，涉嫌從事非法情報蒐集活動。

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調查顯示，這5人均為「菲律賓僑星志願者服務團」和「菲律賓中華和平發展促進會」會員，這兩個僑團都是近10年來的新興團體，會員多為中國新移民。

菲律賓移民局長維亞杜（Joel Anthony Viado）發布新聞稿指出，移民局資料顯示，上月落網的5名中國籍人士，都已在菲律賓定居數十年，其中一些早在2002年即已移居菲國，擁有合法居留身分，有些人的工作簽證掛在大馬尼拉地區的一些公司名下，也有人已娶菲律賓籍女子為妻。

維亞杜強調，外國間諜似乎已融入菲律賓社會，呼籲民眾提高警覺，檢舉任何涉及外國人的可疑活動，共同制止不肖外僑從事危及國家安全的行為。

去年3月，菲律賓執法單位突襲一處賭場，進而查獲丹轆省（Tarlac）班班市（Bamban）市長郭華萍（Alice Guo）疑似中國間諜的案外案，中國間諜進入菲律賓的可能性成為熱門話題，且持續延燒。郭華萍被指利用職權包庇離岸博弈產業（POGO），涉嫌人口販運、洗錢及逃稅等不法行為，菲律賓國會議員甚至懷疑郭華萍假造菲國公民身分，以參選公職。

郭華萍因接連缺席相關聽證會，遭參議院以蔑視議會為由發出拘捕令，不久後潛逃出境，9月在印尼落網，被押回馬尼拉受審。

早在2020年，警界出身的菲律賓參議員賴克遜（Panfilo Lacson）就曾警告，約有2000至3000名中國士兵以遊客、離岸博弈公司員工的身分，混進菲律賓執行「潛伏式任務」。

據稱前述5人在被發現形跡可疑時，聲稱自己是台灣人，令許多旅菲台灣人感到不安。1名居住在巴拉旺省的台灣人告訴中央社，目前約有十幾名台灣人住在巴拉旺省，中國人粗估則有數千人，中國人自稱是台灣人，「已經不是新聞」。

據報導，巴拉旺省偏遠地區的奎松鎮（Quezon）有一座大型產業園區，裡面就有一些中國人向當地菲人自稱是台灣人，但在地台商對這些人毫無所悉，「有人要冒充台灣人……我們也沒辦法。但台灣人經常幫助菲律賓人，也不會跟菲律賓人搶工作，因此還是很受當地人歡迎。」

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