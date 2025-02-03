川普提議重新清空加薩走廊 阿拉伯國家一致反對

美國總統川普主張清空加薩走廊，將約150萬名巴勒斯坦人安置在埃及和約旦等國，遭到阿拉伯國家一致反對。（歐新社）

2025/02/03 05:45

〔編譯林家宇／綜合報導〕以色列總理納坦雅胡2日啟程前往美國，預定3日與美國總統川普的中東特使魏科夫會晤，啟動第二輪加薩走廊停火協議談判，4日在白宮會見川普。納坦雅胡辦公室聲明，納坦雅胡將與魏科夫討論以國的停火立場，後者再將訊息傳達給埃及和卡達。不過，川普上月主張清空加薩走廊，將約150萬名巴勒斯坦人安置在埃及和約旦等國的提議，遭到阿拉伯國家拒絕。

埃及與卡達過去15個月在美國支持下，在以色列與巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」之間扮演斡旋角色。以哈雙方上月達成一項複雜的停火協議，分成3階段執行，暫停在加薩走廊的戰鬥活動。為期42天的第一階段停火協議已於1月19日啟動，哈瑪斯迄今已釋放18名以色列人質，交換數百名被囚禁在以色列的巴勒斯坦人。目前仍有逾70名人質被關押在加薩。

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阿拉伯聯盟（Arab League）1日在開羅舉行的外交會議結束後，發表共同聲明，一致駁回川普提議，「聯盟強烈反對旨在以任何形式剝奪巴勒斯坦人根基的手段」。包括被川普點名的埃及、約旦，以及沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、卡達和巴勒斯坦自治政府等聯盟成員表明拒絕分裂加薩走廊，而是要致力讓巴勒斯坦自治政府承擔在加薩和約旦河西岸的管理責任，川普清空加薩的構想對區域穩定造成威脅，恐導致以色列與哈瑪斯的衝突進一步擴大。

納坦雅胡政府始終反對巴勒斯坦自治政府參與任何加薩事務，聲稱此舉無法達成當地去極端化的目標，而這正是避免以國未來遭到攻擊的必備條件。「華爾街日報」指出，阿拉伯國家的反彈除了因遷移加薩人可能損害巴勒斯坦建國外，還有依據過往經驗，巴勒斯坦難民對收容國政府產生的種種問題，例如巴勒斯坦解放組織（PLO）曾參與約旦和黎巴嫩內戰，以及滲透以色列引發對黎巴嫩南部的軍事行動。

大量巴勒斯坦人因1948年以色列獨立戰爭與1967年6日戰爭流離失所，激進民族主義運動興起，其與以色列的衝突反而對收容國帶來政治和生存威脅，成為特拉維夫報復行動的打擊對象。另一方面，流亡在外的巴勒斯坦難民抱怨受到次等公民對待，包括被大幅限制在難民營活動，以及工作機會受限。然而，若改變難民生活現狀，暗示他們將無法再返回如今已遭以色列佔領的家園。

約旦目前收容約240萬巴勒斯坦難民佔最大宗，多數具有約旦國籍，但安曼政府已在1994年的和平協議中承認以色列國家地位，使難民未來的安置問題充滿挑戰。約旦國王阿布杜拉二世已表明不願接收加薩難民，主張依據「兩國方案」維護巴勒斯坦人民土地和合法權利。

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