從巴拿馬到格陵蘭 美學者毛思迪：川普動作劍指中國

美國國務卿魯比歐1日抵達巴拿馬，預計與巴國總統穆里諾討論中國對運河的影響力。（法新社）

2025/02/02 19:33

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普上任後施政雷厲風行，甚至放話「取回」巴拿馬運河控制權，並拿下格陵蘭島。《紐約郵報》1日評論文章指出，川普的這些動作都指向中國，直言在拜登政府4年內，中國在全球的破壞力有多大，怎麼形容都不為過。

美國人口研究所（Population Research Institute）所長、知名社會科學家毛思迪（Steven W. Mosher）撰文指出，巴拿馬運河的情況比想像中更糟糕，不僅運河兩端港口由母公司為香港「長江和記實業」的中企「巴拿馬港口公司」控制，中國現在還「緩慢」地建造一座橫跨運河的橋樑

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毛思迪說，已耗時將近10年建造的這座橋樑，預計2027年才能完工，而美國共和黨籍參議員克魯茲（Ted Cruz）近日直言，「這座部分完工的橋樑使中國有能力在無預警的情況下封鎖運河，港口讓中國有現成的觀察哨來選擇行動時機」。

毛思迪解釋，一旦中國宣布封鎖台灣，美國準備從大西洋向太平洋增兵來對抗中國，但一艘美國航空母艦在通過運河時駛過中國的大橋，未完工的橋樑突然倒塌，壓垮這艘航艦。中國假裝這是一起事故，向數千名遇難美國水手家屬表示哀悼。與此同時，台灣無法自行突破封鎖，在2個月後投降，世界上最大的晶片製造廠（台積電）落入中國手中。

毛思迪批評，拜登政府對這類國家安全風險視而不見。

在拜登任內，中國鎮壓香港的民主運動，並關押黎智英等主要異議人士。中國蠶食不丹和印度等鄰國的領土，在柬埔寨建立海軍基地，並鼓勵北韓領袖金正恩繼續進行飛彈威嚇。

中國也開始新的「灰色地帶」戰爭，透過「影子艦隊」切斷波羅的海的海底電纜，甚至是台灣及其近海島嶼周圍的海底電纜，這可能是實際封鎖的前奏。與此同時，中國大舉進軍南太平洋，與索羅門群島簽署「安全協議」，並尋求在距夏威夷僅1500英里的吉里巴斯，重建一座具有戰略意義的二戰時期機場。

中國還宣稱自己是「近北極強國」，並建造一支北極破冰船艦隊，鎖定川普最近揚言不排除透過經濟和軍事壓力控制的格陵蘭島。

不僅如此，俄羅斯2022年2月下旬入侵烏克蘭前，總統普廷特地前往北京尋求習近平支持，兩國結成準軍事同盟，不久之後就揮軍侵犯烏克蘭。如果沒有中國提供電子設備，巴勒斯坦激進組織「哈瑪斯」就無法策劃並執行對以色列的秘密攻擊。

毛思迪直言，過去4年來，中國的破壞力有多大，怎麼形容都不為過。今天的中國是世界每一次重大衝突背後的推動者。

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