中國男童鞭炮丟下水道狂炸8車 保險公司曝賠償金額

中國四川省資中縣1名男童大年初二將鞭炮丟入停車場內的井蓋，引發沼氣爆炸，現場多輛汽車受損。（圖擷自網路）

2025/02/02 14:40

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中國四川省資中縣1名男童大年初二（1月30日）將鞭炮丟入停車場內的井蓋，意外引發沼氣爆炸，導致現場多輛汽車受損。如今保險公司評估結果出爐，受影響車輛的賠償金額總計約28.5萬元人民幣（約新台幣130萬元）。

據「資中縣融媒體中心」2月1日報導，此事共涉及8輛受損車輛，分別在3家保險公司投保。

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其中，「太平洋財產保險公司」王姓車輛理賠專員說，公司承保受損車輛3輛，包括在事件中受損較為嚴重的林肯（Lincoln）和凌志（Lexus）2輛汽車，綜合考慮車齡、車輛損失險保險金額後，分別估損10萬元和6萬元人民幣；另1輛寶馬（BMW）估損6000元人民幣。

「平安產險」資中分公司宋姓車輛理賠專員則告訴記者，公司承保受損車輛3輛，分別為保時捷（Porsche）估損4萬元人民幣；中國「理想汽車」估損1.5萬元人民幣；中國「吉利汽車」估損2000元人民幣。

「中國人保公司」資中理賠分部張姓主任則說，公司承保受損車輛2輛，分別是奧迪（Audi）估損5.4萬元人民幣；荒原路華（Land Rover）估損8000元人民幣。

報導稱，小孩家庭並沒有支付天價賠償。小孩的父親也出面闢謠，自己和家屬從未在任何時間透過任何平台任何帳號發表過任何聲明，強調目前在中國網路流傳的聲明均屬謠言。

《星島日報》早前報導，這起事件發生在農曆年初二。網路影片顯示，四川內江市資中縣一停車場上，1名男童點燃鞭炮後扔進井蓋內，導致沼氣爆炸。

事件並未造成人員傷亡，但劇烈爆炸導致地面出現大坑，周圍多輛汽車受損，其中不乏林肯、保時捷、奧迪、荒原路華等豪華汽車品牌。肇事男童當場即被警方帶走。

肇事男童被警方帶回警局。（圖擷自央視新聞）

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