近9萬件文物緊急轉移！南韓首爾「韓古爾」博物館慘遭祝融

南韓首爾韓古爾博物館1日發生嚴重火災，約8.9萬件文物正緊急轉移至其他博物館保存。（法新社）

2025/02/02 10:24

涂鉅旻／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕南韓首爾國立韓古爾博物館（National Hangeul Museum）1日發生嚴重火災，約8.9萬件文物正緊急轉移至其他博物館保存。

據《韓聯社》報導，南韓國立韓古爾博物館相關人士透露，目前保存於博物館1樓庫房的所有文物，都將被轉移至國立中央博物館及國立民俗博物館。

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韓古爾博物館收藏並管理約8.9萬件與韓文有關的文獻資料，其中包括《月印釋譜》第8卷和第10卷、《正祖國文御筆帖》、《青丘永言》等9件南韓國寶。截至目前，尚未傳出有文物被燒毀或受損。

韓古爾博物館1日上午發生嚴重火災，消防部門耗時約7個小時才全部撲滅。火災發生後，館方已將257件重要文物轉移至附近的國立中央博物館，預計轉移所有文物將耗時1個月左右。

消防部門表示，這起火災可能因博物館內部施工時，焊接鋼筋產生的火花所引發，3樓和4樓已被完全燒毀，確切的起火原因正在調查當中。

南韓首爾韓古爾博物館1日發生嚴重火災，約8.9萬件文物正緊急轉移至其他博物館保存。（法新社）

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