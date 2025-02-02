小行星「2024 YR4」2032年或撞地球 觸發全球行星防禦協定

小行星「2024 YR4」想像圖，它有1.2％的機率於2032年撞擊地球。然而，目前其真實樣貌仍未知。（圖：ESA-Science Office）

2025/02/02 09:36

〔編譯陳成良／綜合報導〕國際天文學界於2024年12月27日發現一顆潛在威脅性小行星「2024 YR4」，預計將於2032年12月22日掠過地球。雖然安全通過機率將近99%，但由於其特殊性質，已觸發全球行星防禦協定。

科學網站《IFLScience》報導，這顆小行星由位於智利里奧烏爾塔多（Río Hurtado）的「小行星陸地撞擊持續警報系統」（Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System, ATLAS）望遠鏡發現。初步估計其直徑介於40至100公尺之間，並被列入杜林撞擊危險等級表（Torino Impact Scale）第三級，理論上具有1.2％的撞擊地球機率。

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儘管「2024 YR4」不足以造成文明毀滅性危機或大陸規模的災難，但若墜落於人口密集區域，仍可能造成局部破壞。這顆小行星因符合兩項關鍵條件，也就是預估直徑超過50公尺，且未來50年內撞擊地球機率大於1％，因此啟動「國際小行星預警網絡」（IAWN）和「太空任務規劃諮詢小組」（SMPAG）的跨國聯防機制。

澳洲昆士蘭科技大學天體物理學教授戴維斯（Tamara Davis）表示：「現代望遠鏡系統的進步，使我們能更早發現潛在威脅性小行星。這些天體一直存在，但過去我們缺乏早期預警系統。如今藉由先進的天文監測技術，我們不僅能及早發現威脅，更有可能採取防禦行動。」

由歐洲太空總署（ESA）主導的SMPAG計劃於下週在維也納召開會議，評估後續行動方案。如果撞擊風險持續維持在1％以上，專家小組將向聯合國提出建議，包括可能發射動能撞擊器進行轉向。此技術已在美國太空總署（NASA）的「雙小行星重定向測試」（DART）任務中成功驗證，成功改變了小行星迪迪摩斯（Didymos）衛星迪摩佛斯（Dimorphos）的軌道。

目前這顆小行星在被發現後，由於軌道運行的關係暫時遠離地球，導致觀測難度加大。即使動用歐洲南方天文台（ESO）位於智利的超大型望遠鏡等頂級觀測設備，天文學家目前仍難以精準計算其完整軌道。根據現有數據推算，這顆小行星將在2032年再次接近地球軌道，天文學界需要持續追蹤觀測，以確定它是否真的存在撞擊風險。

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