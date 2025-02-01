南韓廉航搭乘人數雪崩 民眾寧花3倍價改訂一般航空

南韓釜山航空一架A321客機1月28日發生起火事故，疑行動電源釀禍。（歐新社）

2025/02/01 16:09

〔編譯孫宇青／綜合報導〕南韓濟州航空去年底發生該國史上最嚴重空難事故後，當地民眾對廉價航空的信心一蹶不振。南韓國土交通部1月30日公布的數據顯示，南韓6家廉航截至1月中旬的乘客人數較事故發生之際減少近10％，濟航減幅更達近27％，許多準備出國的人寧可多花錢改訂一般航空公司或外國廉航。

南韓《中央日報》31日報導，濟航事故發生後不到1個月，金海機場又在1月28日發生了釜山航空火災事故，使得南韓民眾愈發迴避搭乘廉航。南韓主要6家廉航濟州航空、真航空、德威航空、易斯達航空、釜山航空、首爾航空的乘客人數，從事故發生當週的去年12月23日至29日為135萬6520人，持續減少至今年1月初的115萬900人。

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到了1月中旬（13日至19日），乘客人數略有回升至123萬3606人，但相比事故發生時仍減少約9.06％。尤其是濟州航空，在同一時期乘客數量從34萬2575人驟降至25萬1330人，降幅高達26.64％。再加上釜山航空火災事故引發的安全擔憂，預計年初的乘客數量還會進一步減少。

濟航事故暴露「航班過度運作」及「維修管理不善」等問題，而釜山航空事故的涉事飛機在事故發生前48小時內竟累計飛行17次，進一步加劇公眾對廉航安全的擔憂。航空事故的發生機率通常約為千萬分之一，極其罕見，但一旦發生，往往造成重大人員傷亡，因此社會影響極大。

南韓29歲金姓上班族受訪表示，2月計畫前往濟州旅行，原本打算購買單程票價3.3萬韓圜（約811台幣）的廉航特價機票，但在女友勸阻下，最終改訂單程票價10萬韓圜（約2459台幣）的韓亞航空機票，濟航事故發生後，我擔心安全問題，所以選擇其他航空公司的客機，但看到此次釜山航空事故後，現在甚至在考慮是否要直接取消旅行」。

正在準備香港旅行的26歲崔姓大學生表示，同行的朋友都覺得南韓廉航不安全，所以他預訂一家連名字都很陌生的香港廉航機票，「雖然香港廉航評價不太好，還要額外支付行李費用，因此多花了10萬韓圜以上，但最近南韓廉航事故頻傳，還是想盡量避開。

仁荷工業專門大學航空經營學系教授李輝英（音譯）表示，只有徹底制定防止事故重演的對策，才能重建公眾對廉航的信任；有必要進一步強化現有的航空維修和乘客安全相關標準。

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