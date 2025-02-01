共同社：石破茂稱盼在最佳時機訪問中國

日本首相石破茂（見圖）在昨天播出的新聞節目針對出訪中國議題表示，「為了提升信賴關係，我希望在最佳時機訪華」。（路透資料照）

2025/02/01 11:31

〔中央社〕共同社報導，日本首相石破茂在昨天播出的新聞節目針對出訪中國議題表示，「為了提升信賴關係，我希望在最佳時機訪華」。中國外交部長王毅稍早前曾非正式提議石破茂本月上旬訪中。

據共同社中文網，石破茂在昨天播出的TBS電視台CS衛視節目中，就出訪中國的議題作了上述表示。

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報導說，中國領導層可能為了因應美國川普政府而急於穩定與日本的關係，「不過日本政府的方針是，最優先推進擬大致在2月7日於華盛頓實施的石破（茂）與美國總統特朗普（川普）的首腦會談。似乎難以協調石破（茂）在同一時期訪華」。

共同社分析，中國希望儘早恢復日中領導人往來。為實現中國國務院總理李強出席日中韓三國領導人會談而訪日以及中國國家主席習近平訪日，「中方可能正在努力完善環境」。

共同社另篇報導引述多名日中外交消息人士披露，王毅1月14日與自民黨幹事長森山裕、公明黨幹事長西田實仁舉行正式會談後，王毅在與森山裕等少數議員談話時提出能否藉亞洲冬季運動會2月7至14日在黑龍江哈爾濱舉辦之機，促成石破茂訪中出席相關儀式。

亞冬會將有來自中國、日本、韓國等34個國家和地區約1300名運動員參加，預計各國政府高官也會出席。

李強也曾於1月15日與森山裕和西田實仁會談時邀請石破茂早日訪中。共同社報導，石破茂隨後在官邸聽取森山裕等人彙報時展現了早日訪問中國的意願。

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