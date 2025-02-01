巫毒神助攻！西非貝南傳統信仰 守護紅樹林

1月10日，在貝南維達（Ouidah）的巫毒節 期間，一名「桑貝托」（Zangbeto）正在進行旋轉表演。桑貝托是貝南巫毒教中的一種傳統守護神靈，通常以華麗的草製服裝覆蓋全身，由表演者扮演，象徵保護社區免受邪靈侵擾，並維持秩序。（法新社）

2025/02/01 12:12

〔編譯陳成良／綜合報導〕《法新社》報導，位於西非國家貝南的莫諾河（Mono River）河岸及三角洲地區，有著廣闊的紅樹林濕地，不僅是魚類和稀有野鳥的棲息地，更是一些當地社區視為神聖的領域。當地政府發現，比起政府禁令，巫毒 （Voodoo） 信仰更能有效保護紅樹林，因此計畫將傳統領袖納入保育計畫，借重其影響力守護這片珍貴的生態系統。

貝南南部戈戈廷蓬村（Gogotinkpon）的居民依賴阿赫梅湖（Lake Aheme）進行漁業為生，並透過傳統儀式將特定紅樹林區域劃為聖地。在巫毒儀式中，居民隨著鼓聲和鑼聲的節奏，於面具前舞蹈，向「夜之守護者」桑貝托（Zangbeto）致敬。桑貝托在當地巫毒信仰中扮演著重要角色，作為一種傳統守護神靈，通常以華麗的草製服裝覆蓋全身，由表演者扮演，象徵著保護社區免受邪靈侵擾並維持秩序。

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70歲的納蘭霍（Antoinette Gnanlandjo）參與了這項儀式，她說：「這將讓魚群得以安心繁衍。」

這類儀式在橫跨貝南與多哥邊界、占地34萬6000公頃的莫諾生物圈保護區（Mono Biosphere Reserve）的村莊中十分常見。紅樹林能在鹹水中生長，有助於減緩全球暖化，但正面臨過度捕撈和氣候變遷等威脅。因此，村民們轉而向無形力量尋求協助。

在一次儀式中，他們用拉菲草（raffia）編織了2個法器，由傳統領袖梅薩（Wilfreid Mesah）等代表，搭乘獨木舟將法器帶入紅樹林，並綁在樹枝上，以阻止企圖捕魚或砍伐的人。「如果有人砍伐樹枝，巫毒神靈會發出警示」梅薩說。過去20年間，桑貝托已多次阻止入侵，成效顯著。拉菲草是一種來自拉菲棕櫚樹（Raphia palm）的纖維，常用於編織和製作手工藝品。

任何違規者都必須向神靈獻祭，祭品包括牲畜、棕櫚油，或價值5萬西非非洲法郎（約合新台幣2500元）的現金。「否則，你可能會喪命，」梅薩警告。環保慈善機構「貝南生態」（Eco-Benin）的賈古恩（Juste Djagoun）表示，在莫諾自然保護區，對神靈的敬畏比政府禁令更能有效保護紅樹林。因此，貝南政府計畫在其保育計畫中，加強傳統領袖的作用，這也有助於保存古老的巫毒儀式。

貝南共和國南部大城科托努（Cotonou）郊外的一片紅樹林與水域。當地社區與非政府組織（NGO）指出，這些紅樹林正面臨森林砍伐、沿海都市化、污染、過度捕撈與氣候變遷的威脅。（法新社）

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