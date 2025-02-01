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    掀資安疑慮！荷蘭資料保護局：將對DeepSeek展開調查

    荷蘭資料保護局長沃夫森上月31日宣布，將對DeepSeek的數據收集行為展開調查。（法新社資料照）

    荷蘭資料保護局長沃夫森上月31日宣布，將對DeepSeek的數據收集行為展開調查。（法新社資料照）

    2025/02/01 11:59

    羅添斌／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕中國新創公司深度求索（DeepSeek）旗下AI模型強勢崛起之際，也掀起資安疑慮。荷蘭資訊保障監管機構「資料保護局」（AP）上月31日宣布，將對DeepSeek的數據收集行為展開調查，並呼籲荷蘭用戶謹慎使用該公司的產品。

    據《路透》報導，荷蘭資料保護局局長沃夫森（Aleid Wolfsen）發出聲明表示，「資料保護局發出警告，是基於人們對DeepSeek的隱私政策及其運用個人資料的方式表達了嚴重關切」。

    該機構補充，歐洲公民的個人資料須符合嚴格條件才能儲存至海外，而DeepSeek必須遵守這些條件。

    此前，義大利當局上月30日才以隱私問題為由，全面封鎖DeepSeek應用程式。愛爾蘭、法國和南韓則紛紛要求DeepSeek提供有關其資料處理的資訊。

    荷蘭資料保護局指出，其正與歐盟其他監管機構聯繫，將交換訊息，並就進一步措施展開協調。

    歐洲國家對於維護個資、捍衛隱私權相當注重，《歐盟通用資料保護規則》（GDPR）被認為是全球最全面、最嚴格的個資法之一。違反GDPR可能面對等同公司全球總營業額4%的最高罰款。

    台灣數發部也已特別警示公務機關與關鍵基礎設施，應限制使用DeepSeek的AI產品，避免使用者相關數據或資訊遭有資安疑慮的產品傳送。

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