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    扯！趁日本外相岩屋毅出席川普就職禮 40歲女嫌入侵住所還應門

    日本外務大臣岩屋毅，資料照。（彭博）

    日本外務大臣岩屋毅，資料照。（彭博）

    2025/01/31 16:45

    祝蘭蕙／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本一名40多歲女子近日趁外務大臣岩屋毅訪美期間，擅自闖入其宿舍住所，並在岩屋毅返國當日被當場抓包，兩人甚至對視數秒後，女子才落荒而逃，最終遭警方逮捕。

    據日媒《デイリー新潮》報導 ，日本外務大臣岩屋毅於本月19日出發，出席美國總統川普（Donald Trump）的就職典禮，並於23日返國。不料，當他回到「眾議院赤阪議員宿舍」的住所時，卻發現原本未上鎖的房門已被鎖住，按響門鈴後居然是一名40多歲陌生女子應門。兩人對視數秒後，女子倉皇逃跑，岩屋毅立即通報警方。

    翌日，該名女子再次出現在宿舍附近，當場被警方逮捕。她接受調查時聲稱自己「受到外務省委託」、「岩屋大臣叫我來」等，但外務省及岩屋毅均表示不認識這名女子，更不會邀請該女子進入宿舍。

    報導指出，儘管「赤阪宿舍」住有多名日本政界重要人物，表面上戒備森嚴，實際上對訪客的身分審查並不嚴格。該女子當時僅以「是岩屋大臣叫我來的」為由，成功通過大廳管制，順利進入宿舍。

    對此，日本內閣官房長官林芳正於今（31）日記者會上證實此事，並強調事件未造成任何人受傷或財物損失，政府已針對宿舍安全措施加強警戒。

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