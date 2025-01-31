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    強化國防業務！ 三菱重工社長：將確保人才與供應鏈

    日本三菱重工業社長泉澤清次近日表示，正致力培育國防相關人才。（彭博資料照）

    日本三菱重工業社長泉澤清次近日表示，正致力培育國防相關人才。（彭博資料照）

    2025/01/31 16:30

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本三菱重工業（Mitsubishi Heavy Industries）社長泉澤清次近日接受《共同社》採訪稱，為擴大參與下一代超音速戰鬥機共同開發等國防計畫，日本政府提出了大幅增加國防預算的政策，「我們也正致力於培育相關人才、改善工作環境」。

    三菱重工2024財政年度（2024年4月至2025年3月）的「航空、防衛、太空」業務項目顯示，相當於銷售總額的「銷售收益」較2023財政年度增加20%，達9500億日元（約新台幣2022億元）。

    對此，泉澤強調：「正全力強化人員、設備和供應鏈。」泉澤並透露，針對完備供應鏈，中長期需求是否上升相當重要，「與中央政府協商獲得了支持」。

    此外，日本經濟產業省2024年擬定了戰略計畫，目標於2035年後由多家日本企業聯合開發下一代國產客機。泉澤回應，將謹慎研擬參與模式。三菱重工早前認為國產客機「SpaceJet」難以商業化，2023年宣布退出計畫。

    三菱重工已確認新年度人事規畫，社長泉澤4月1日起將升任董事長，常務執行董事伊藤榮作則升任社長。

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