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    談川普買島言論 魯比歐：擔憂中國在格陵蘭部署資源

    美國國務卿魯比歐30日表示，因擔心中國在格陵蘭部署資源，所以美國將買下該島。（路透資料照）

    美國國務卿魯比歐30日表示，因擔心中國在格陵蘭部署資源，所以美國將買下該島。（路透資料照）

    2025/01/31 15:52

    李欣潔／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）表示，因擔心中國在丹麥自治領地格陵蘭島上部署資源，所以美國要買下該島，「不是在開玩笑」。

    綜合媒體報導，魯比歐30日受訪時說，美國總統川普（Donald Trump）正與丹麥政府討論購買格陵蘭，不是在開玩笑，並強調這不是為了獲取土地，而是攸關美國的國家利益。

    此前，魯比歐曾多次為川普購買格陵蘭的言論辯護。如今他表示，美國此舉是擔心北京將讓中國企業在島上運作，日後為解放軍所用。他也對巴拿馬可能發生相同情況感到擔憂。

    魯比歐說：「認為中國終將或甚至在短時間內嘗試在格陵蘭，展開與在巴拿馬運河或其他地方進行的類似行動，是完全合理的想法，即建立設施讓其能以中國企業作掩護，取得通往北極的航道；此舉實際上有雙重用途，在衝突發生時，也能向設施派遣軍艦、執行任務。」

    他並透露川普的觀點，「如果我們已承擔了保護格陵蘭的責任，那麼我們也應該對那裡發生的事情有更多控制權。因此，儘管我知道這對丹麥而言是敏感議題，但對美國來說，這無疑攸關國家利益問題。」

    魯比歐補充，北極航線對於川普政府輸出更多美國能源的計劃至關重要。川普陣營也提出，格陵蘭存在戰略價值，因為擁有重要礦產資源。

    中國駐美國使館發言人劉鵬宇在回覆《彭博》的聲明中強調，魯比歐稱中國將在格陵蘭建立多用途設施的說法毫無依據，稱北京「不參與管理或經營」巴拿馬運河，且尊重巴拿馬主權。

    格陵蘭是世界上最大島嶼，已隸屬於丹麥600年，島上約5.7萬居民已獲得內政自治權。格陵蘭自治政府由格陵蘭總理艾格德（Mute Egede）領導，目標是最終脫離丹麥獨立。

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