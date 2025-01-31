疫苗安全論戰延燒 共和黨大老坦言難挺小羅勃甘迺迪入閣

小羅勃甘迺迪（右），於參議院健康、教育、勞工與退休金委員會（HELP委員會）任命案審查聽證會結束後，與共和黨籍委員會主席凱希迪（左）參議員交換意見。此次聽證會聚焦疫苗安全性爭議，2人立場交鋒成全程焦點。（美聯社）

2025/01/31 14:05

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國衛生及公共服務部（HHS）部長提名案陷入科學與政治雙重風暴！路易斯安那州共和黨參議員凱希迪（Bill Cassidy）1月30日在參議院聽證會上公開表態，坦言對總統川普提名的人選小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）「難以投下贊成票」。這場被視為「科學公信力保衛戰」的聽證會，焦點鎖定在甘迺迪家族後裔長期質疑疫苗安全性的爭議立場。

《福斯新聞》（Fox News）報導，身為參院衛生委員會首席共和黨議員，同時具備醫師背景的凱希迪，在連續2場聽證會中緊咬疫苗安全性議題。他多次要求小羅勃甘迺迪公開承認「疫苗不會導致自閉症」，卻始終未獲正面回應。這位政治世家出身的被提名人僅重申「支持科學」立場，承諾若科學證據顯示其過去言論有誤，願公開道歉。

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「我的責任是判斷您能否被託付捍衛公共衛生。」凱希迪在聽證結辯時直言，小羅勃甘迺迪長期引用選擇性科學證據質疑疫苗安全，此舉恐動搖民眾對免疫計畫的信心。他特別提及「讓美國人再次健康」（MAHA）的雙面刃效應，質疑該運動究竟是提升抑或危害全民健康。

聽證會揭露驚人數據：全美仍有32%家長因安全疑慮推遲兒童常規疫苗接種。凱希迪強調，小羅勃甘迺迪憑藉顯赫家世具備強大話語權，「這支『擴音器』究竟要用來支持還是破壞公共衛生體系，將是關鍵考量」。

儘管雙方在對抗加工食品、肥胖議題上立場一致，但疫苗論戰仍成難以跨越的鴻溝。小羅勃甘迺迪辯稱自己「非反疫苗而是重安全」，更舉證過去曾多次澄清相關言論，批評民主黨議員刻意扭曲其立場。此說法遭凱希迪反駁：「我依據壓倒性科學證據消除疑慮，您卻選擇性引用研究散播不信任。」

這場聽證會暴露出美國社會深層矛盾——在反疫苗聲浪導致麻疹等傳染病死灰復燃之際，衛生部首長人選的科學立場已成國安層級議題。參議院衛生、教育、勞動與退休金委員會（HELP委員會）將於下週進行最終表決，小羅勃甘迺迪能否跨越黨派歧見獲得認可，仍屬未定之天。

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