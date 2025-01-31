「超級地球」現身！20光年外行星或存在外星生命跡象

科學家表示，這顆距離地球20光年的行星可能具有孕育生命的條件。（圖：Astronomy & Astrophysics期刊）

2025/01/31 09:15

［編譯陳成良／綜合報導］天文學家發現一顆名為HD 20794 d的「超級地球」，距離地球僅20光年，位在其恆星的「宜居帶」內，可能適合生命存在。這顆行星質量約為地球的六倍，環繞著一顆與太陽相似的恆星運轉，其表面可能存在液態水。此研究發表於《天文學與天體物理學》（Astronomy & Astrophysics）期刊。

太空科技網站「Space.com」報導， 英國牛津大學物理系博士後研究員克雷提尼爾（Michael Cretignier）博士帶領的國際研究團隊，在分析智利拉西拉天文台（La Silla Observatory）高精度徑向速度行星搜尋器（High Accuracy Radial Velocity Planet Searcher, HARPS）的觀測數據時，於2022年發現了HD 20794 d的蹤跡，並在經過多年的數據分析後證實了其存在。

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HD 20794 d位於其恆星系統的宜居帶，這是指恆星周圍溫度合適的區域，液態水可以在行星表面存在。這顆行星的質量約為地球的六倍，與其恆星的距離也可能允許液態水存在。克雷提尼爾博士指出，HD 20794 d的軌道呈橢圓形，而非地球的圓形軌道，這增加了其是否適合生命存在的複雜性。

儘管如此，HD 20794 d與地球的相對距離，讓未來太空任務有機會拍攝到它的影像，並進一步研究其大氣成分，尋找可能存在的生物特徵，也就是生命存在的跡象。

「這顆行星可能在未來的太空任務中扮演關鍵角色，」克雷提尼爾博士說，「它也是我們已知最接近地球特性的行星之一，其獨特的軌道也值得深入研究。」

這張圖顯示HD 20794恆星系統中適居帶（綠色）以及系統中三顆行星的軌道。（圖：Astronomy & Astrophysics期刊）

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