再下一城！Meta支付8.2億元 和解凍結川普帳號訴訟

札克伯格（左二）出席川普總統就職典禮。（美聯社）

2025/01/30 17:16

〔編譯陳成良／綜合報導〕《華爾街日報》獨家取得消息指出，臉書母公司Meta平台公司已同意支付約2500萬美元（約新台幣8.2億元），就美國前總統川普於2021年提出的訴訟達成和解。這起法律糾紛源於該社群媒體平台在國會山莊騷動動事件後，凍結川普的臉書與Instagram帳號。

據知情人士透露，和解金中2200萬美元將注入川普總統圖書館基金，餘款用於支付法律費用及其他共同原告。值得關注的是，Meta在協議中不承認任何不當行為。

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麻州民主黨籍聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren, D-Mass.）批評此舉形同「賄賂」，質疑Meta執行長札克柏格（Mark Zuckerberg）的政治動機。

報導指出，2024年11月，札克柏格赴佛州海湖莊園（Mar-a-Lago）與川普共進晚餐，被視為雙方關係破冰的重要轉折。知情者描述，這場晚宴以「解決訴訟作為政治合作前提」劃下句點。本月稍早，札克柏格再度現身莊園展開全天調解，其間川普甚至抽身參與封口費案件的虛擬量刑聽證。

這波和解風潮始於美國廣播公司新聞網（ABC News）於2024年12月以1500萬美元（約新台幣4.9億元）擺平誹謗訴訟，派拉蒙環球集團等企業也相繼跟進。川普法律團隊正積極複製此模式，近期在另起著作權訴訟中，附上ABC和解書要求被告「效法悔改表現」。

2021年1月6日國會騷亂事件前後，川普持續透過社群媒體散布選舉舞弊不實訊息，導致臉書、推特（現稱X）及YouTube相繼封鎖其帳號。札克柏格當時聲明：「總統在此期間使用平台的風險過高」，原定兩週的凍結期最終無限期延長。

儘管聯邦法官奧斯普（William Alsup）曾質疑「川普這般強勢人物是否真會因平台限制噤聲」，但川普律師團透過延宕訴訟、多次修正訴狀等策略，最終將原本勝算渺茫的案件轉化為鉅額和解。此案與先前推特訴訟形成鮮明對比——2022年5月聯邦法院駁回川普對推特的告訴，裁定美國憲法《第一修正案》不適用民營企業。

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