直徑60公尺小行星撞地球？「2024 YR4」撞擊機率 2032年恐有1/83

一顆新發現、代號為「2024 YR4」 的小行星，預估將在2032年以極近距離掠過地球，並有1/83的撞擊機率；示意圖。（取自NASA官網）

2025/01/30 16:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國航太總署（NASA）近地天體研究中心 （CNEOS）最新監測數據顯示，2024年新發現的代號「2024 YR4」小行星，預估將於2032年12月22日以10.62萬公里（約地月距離3分之1）的極近距離掠過地球。這顆直徑約60公尺（相當於半個足球場長度）的太空岩石，因軌道不確定性因素，現測得撞擊機率達1/83，引發國際天文界高度關注。

《SPACE.com》報導，該天體目前距地球4347萬公里，由智利里奧烏爾塔多鎮的ATLAS監測系統率先發現，後經卡特琳娜巡天系統 （Catalina Sky Survey） 工程師蘭金 （David Rankin） 團隊確認。根據托里諾衝擊風險等級 （Torino Impact Hazard Scale），2024 YR4暫列第三級，屬「值得天文學家密切關注」的潛在威脅。

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蘭金接受《SPACE.com》專訪時強調：「現階段完全無須恐慌，最可能情況仍是安全錯過地球。」目前推算的撞擊帶範圍從南美洲橫跨大西洋至撒哈拉以南非洲，但隨觀測數據更新，軌道預測將持續修正。關鍵觀測期將落在2028年，屆時該天體將以804萬公里距離再次接近，科學家可藉此獲取更精確的雷達數據。

若發生撞擊，其破壞力可參照1908年通古斯大爆炸事件。當時直徑60公尺的隕石在西伯利亞上空爆炸，瞬間釋放等同1500萬噸TNT炸藥能量，夷平2150平方公里森林。蘭金分析：「若屬石質結構可能引發大氣層爆炸，若是鐵鎳構成則可能形成撞擊坑，成分分析至關重要。」

全球天文團隊正透過8公尺級天文望遠鏡持續追蹤，卡特琳娜系統將持續監測至2月底。科學家預計最遲在2028年可確認最終軌道，屆時將能明確判斷2032年是否構成實質威脅。

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