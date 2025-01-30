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    價值17億的70年老賽車！賓士W196 R即將拍賣

    70年歷史的賽車賓士W196 R，拍賣金額預計超過5000萬歐元（約新台幣17億元）。（路透）

    70年歷史的賽車賓士W196 R，拍賣金額預計超過5000萬歐元（約新台幣17億元）。（路透）

    2025/01/30 17:34

    李秋明／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕一般車輛落地後就會迅速掉價，但具有歷史價值的車輛則完全不同。一輛70年歷史的賽車賓士W196 R，將於本週六（2/1）在德國司徒加特進行拍賣，拍賣金額預計將超過5000萬歐元（約新台幣17億元）。

    路透報導，賓士一輛1955年的賽車W196 R將於本週六在司徒加特進行拍賣，預計拍賣價格將超過5000萬歐元（約新台幣17億元）。報導指出，全球僅有4輛W196 R保存完整，而這輛正是其中之一，並且曾經由F1傳奇賽車手莫斯（Stirling Moss）和方吉奧（Juan Manuel Fangio）駕駛。若成功拍出預估價格，它將成為拍賣歷史上第二昂貴的賽車。

    據報導，W196 R以流線型車身和封閉式車輪設計，特別適合高速賽道。方吉奧在1955年布宜諾斯艾利斯大獎賽中駕駛它並獲得勝利，而莫斯則在義大利大獎賽中創下時速215.7公里的最快圈速。

    此次拍賣車輛由印第安納波利斯賽道（IMS）提供，該賽車於1965年由賓士捐贈給該單位，用於印第安納波利斯賽道名人堂博物館的收藏。預計拍賣所得將當作博物館的修復資金。賓士遺產部門負責人布萊特施韋德（Marcus Breitschwerdt）表示「這輛車不僅是設計與風格的藝術品，更具備卓越的性能表現」，他還透露「賓士將為買家提供恢復駕駛的服務」。

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