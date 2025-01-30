國際形勢讓習近平過年很開心？ 矢板明夫：假象可能露出破綻

矢板明夫提到，他在網路上看到一則評論，表示因近期各項國際政治事件，「今年過年最開心的應該是習近平」。但他認為，這有可能是中國當局為了對抗川普所製造出來的假象，未來有可能會「露出破綻」。（資料照）

2025/01/30 09:23

劉家凱／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕資深媒體人矢板明夫29日在臉書發文向大家拜年，並提到他在網路上看到一則評論，表示因近期各項國際政治事件，「今年春節過得最開心的應該是中國國家主席習近平」。但矢板明夫認為，就長遠來看，這有可能是中國當局為了對抗川普所製造出來的假象，未來有可能會「露出破綻」。

矢板明夫表示，該則評論聲稱「今年春節過得最開心的應該是習近平」，原因是南韓「親美反中」的總統尹錫悅被捕、日本首相石破茂向中國示好、台灣政府因在野黨立委大幅刪預算快被癱瘓、此外就是中國AI公司「深度求索」（DeepSeek）的技術造成美國科技股大跌，也因此有中國網友聲稱「有了偉大領袖的思想指引，果然是攻無不克、戰無不勝。厲害了，我的國」。

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矢板明夫提到，上述事件看似都對中國有利，但就長遠來看，對中國來說到底是不是一件值得開心的事情，現在還不好說，也許是中國當局為了對抗川普上台，使出了吃奶力氣所造出的一時假象，可能過不久就會露出破綻。

矢板明夫分析，南韓尹錫悅雖然被起訴，但支持親美政策的民眾仍佔多數，韓中關係近期不斷惡化，原因在於韓國企業很難在中國賺錢；日本的石破茂首相看起來親中，但他的支持率一直都很低迷，日本民意也普遍討厭中國，從日前沖繩市長選戰就能觀察，沖繩是被視為日本最親中的城市之一，親中派市長在選舉中落選，改由親美派當選，這反映了日本的最新民意。

矢板明夫提到近期火熱的DeepSeek，近期有越來越多的證據指向「該公司使用了美國的技術」，其成本也似乎並不像傳說中的那麼便宜。至於台灣方面，矢板明夫說29日他去行天宮，看到有很多人在罷免立委王鴻薇，場面十分熱鬧，而讓他印象深刻的是，志工裡面有很多年輕人，王鴻薇所在選區偏藍，若能罷免成功，這次的大罷免運動，還真有可能讓台灣立法院變天。

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