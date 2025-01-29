美國凍結援外支出 魯比歐宣布人道主義計畫豁免

美國「全面凍結援外支出90天」，國務卿魯比歐宣布會繼續金援諸如庇護所和藥品等人道主義計畫。（路透檔案照）

2025/01/29 21:01

〔中央社〕美國國務卿魯比歐今天宣布針對「全面凍結援外支出90天」的政策擴大豁免範圍，並強調在審查期間，美國將繼續向諸如庇護所和藥品等人道主義計畫提供資金。

法新社報導，總統川普上週重掌白宮後下令暫停對外援助計畫90天，且將進行全面審查，以確定相關計畫是否符合他的政策目標。

請繼續往下閱讀...

為配合上述政策，魯比歐（Marco Rubio）宣布凍結幾乎所有資金，不過他特別豁免緊急糧食計畫，以及埃及和以色列的外國軍事融資。

在援助團體強烈抗議下，魯比歐在今天發布的備忘錄中澄清，除了糧食計畫之外，其他「人道主義援助」也將在審查期間予以豁免。

根據備忘錄內容，人道主義援助的定義包括「核心救命藥物、醫療服務、糧食、庇護所和生存援助」。

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）也在社群平台X發文稱：「我們仍將滿足迫切的需求。」

她表示：「已將緊急糧食和其他緊急人道主義援助納入全面豁免，尚未納入的計畫也設有豁免程序。」

布魯斯表示，這項政策的目的是要杜絕「糟糕透頂的」出資和不符合川普政府施政優先要務的計畫，她也提到與氣候變遷和性別有關的援助。

她強調：「美國人民已經明確授權，我們必須將重點重新轉移到美國國家利益上。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法