悚！大年初一驚見「黑貓頭顱」獻祭 擺鐵盤插香拜拜

香港一隻黑貓的頭顱被人斬下，擺放於村口空地的鐵盆內，周圍插有香燭、蘋果等供品，疑似遭人獻祭。（圖擷取自臉書）

2025/01/29 21:50

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕大年初一（29日）上午，香港元朗驚傳恐怖虐殺龐物獻祭事件。一隻黑貓頭顱被斬下，擺放於村口空地鐵盆內，周圍插有香燭、蘋果等供品，疑似遭人獻祭。警方獲報趕抵現場，將案件列為「殘酷對待動物」追查中。

綜合《香港01》等港媒報導，事件發生於上攸田村，村民晨跑發現詭異祭祀場景，嚇得趕緊報警。警方趕抵發現黑貓身首分離，只剩貓頭擺在銀色鐵盆內，旁邊則有2支蠟燭、6支香和1顆插香的蘋果。警方通知愛護動物協會派員到場，將貓頭及現場物品帶回檢驗。

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從現場情況研判，黑貓剛遭殺害不久，疑似為剪耳貓，可能是經社工安排絕育放回社區的浪浪。此外，盤中還發現疑似貓尾的殘肢。警方說，已調閱村內監視器畫面循線追中中。當地向來治安良好，居民未曾聽聞有虐待動物事件，恐怖獻祭引起社區廣泛關注和不安。

警方指出，案件正依《防止殘酷對待動物條例》調查，任何人若以殘忍方式對待動物，導致動物承受不必要的痛苦，即屬違法，一經定罪，最高可判處3年監禁及罰款20萬港元（約84萬新台幣）。

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