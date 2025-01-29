AI的史普尼克時刻？中國DeepSeek崛起 美科技巨頭面臨挑戰

中國AI新創DeepSeek的標誌（左）與OpenAI的ChatGPT標誌（右）。DeepSeek據稱以約600萬美元資金和在美國實施晶片出口禁令前儲備的晶片，研發出世界級AI聊天機器人，技術能力引發關注。（法新社）

2025/01/29 20:20

〔編譯陳成良／綜合報導〕中國人工智慧新創公司DeepSeek近期在AI競賽中超越美國企業，不僅震撼華府與華爾街，更引發美國對科技產業競爭力的深刻反思。美國政治新聞網站《Politico》指出，此事件凸顯美國科技巨頭發展瓶頸，也預示全球AI競爭版圖重組。

文中提到，DeepSeek的突破令美國措手不及。美國向來是AI領域領頭羊，但DeepSeek的崛起讓中國成為強勁對手。喬治梅森大學莫卡特斯中心研究員波爾（Dean Ball）指出，在美國嚴格管制高端晶片出口的情況下，DeepSeek如何以有限資源開發出媲美美國頂尖AI模型的技術，仍是未解之謎。

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波爾表示，DeepSeek強調其成功源自技術創新而非高階設備，展現優化技術與低階程式設計的實力，「你可以阻止晶片流入中國，但無法管控全球都在追尋的創新理念」、「這僅是1500行Python程式碼的突破，而且很快就會傳播開來。」

這種「以巧破大」的創新模式正是矽谷成功基石。1980年代，IBM看似壟斷個人電腦市場，直到各地企業運用反向工程，開發出更經濟實惠、效能更佳的產品；網路時代，Google Chrome也藉開源技術擊敗微軟的IE瀏覽器；這類破壞式創新是美國資本主義活力象徵，但當創新來自中國，且挑戰美國數十億美元的國家重點產業時，情勢急轉直下。

參議院多數黨領袖圖恩（John Thune）將此視為警訊，籲請美國加強實力；親川普的風險投資家安德立森（Marc Andreessen）更將之比喻為「AI領域的史普尼克時刻（Sputnik moment）」，指的是1957年蘇聯發射首顆人造衛星震驚美國，促使美國大舉投入太空科技發展。

《Politico》指出，科技界長期利用中國科技威脅爭取政府投資，導致科技產業逐漸享有如波音等航太巨頭的國安戰略產業待遇。前Google執行長施密特（Eric Schmidt）在《華盛頓郵報》撰文呼籲美國增加研發投資，並指DeepSeek以低成本達到與美國業者同等水準，已對美國科技巨頭形成壓力。

新任總統川普則對DeepSeek崛起持正面態度，稱讚其以更低成本達到相同目標。波爾分析，運算能力強大的科技巨頭與靈活的新創業者或可互補，大廠負責高成本突破，再由低成本競爭者效仿，加速技術進步，「這不是短期競賽，真正勝利者將是最具創意且能廣泛運用AI的國家，這需要強大運算能力和完整基礎建設。」

《Politico》總結指出，美國AI企業若要避免再遭DeepSeek式突襲，並維持政治影響力，必須重拾矽谷創業初期的創新精神。

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