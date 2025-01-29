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    菲國安官員：被捕中國間諜冰山一角 近日有更多人落網

    菲律賓高層國安官員今天表示，中國在菲律賓的間諜網廣大，最近在菲被捕的可疑間諜只是「冰山一角」，近日還會有更多人落網。示意圖。（美聯社資料照）

    菲律賓高層國安官員今天表示，中國在菲律賓的間諜網廣大，最近在菲被捕的可疑間諜只是「冰山一角」，近日還會有更多人落網。示意圖。（美聯社資料照）

    2025/01/29 19:46

    〔中央社〕菲律賓高層國安官員今天表示，中國在菲律賓的間諜網廣大，最近在菲被捕的可疑間諜只是「冰山一角」，近日還會有更多人落網。

    菲律賓國家安全委員會（NSC）發言人馬拉雅（Jonathan Malaya）今天在一場網路直播的論壇上說，中國在菲間諜網分布廣泛，菲方在未來幾天之內，還會公開更多破獲的案件。

    大約2週前，菲律賓國家調查局探員在大馬尼拉地區的馬卡蒂市（Makati），逮捕一名在菲居住多年的鄧姓中國人，他被指控和菲律賓同夥駕駛裝有探測儀器的車輛，四處蒐集軍事基地周邊地形與建築物資料。

    中國大使館25日稱，所謂中國公民在菲從事間諜活動純屬誣衊抹黑，抨此為「捕風捉影的政治炒作」；鄧男的妻子27日也在一場記者會上，否認她的丈夫是中國間諜。

    但馬拉雅今天說，菲律賓執法單位對鄧男及同夥監控已久，3人被捕的當下持有偵監器材，屬現行犯，政府掌握許多確切證據，有信心可在法庭上將他們定罪。

    他補充，鄧男只是中國在菲間諜行為的「冰山一角」，菲律賓政府已開始逐步揭發這些間諜網。

    馬拉雅和菲律賓軍方發言人巴迪亞（Francel Margareth Padilla）也在論壇上，證實數名中國人在巴拉旺省（Palawan）涉及間諜行為而被捕。

    菲律賓GMA電視台昨晚報導，數名中國籍人士在靠近南海的巴拉旺省度假村，用手機拍攝菲律賓海岸防衛隊船艦，甚至在椰子樹上安裝監視器，疑似監看海防隊船艦出入；他們被發現時，自稱是台灣遊客。

    論壇主持人詢問更多細節，馬拉雅僅稱，調查仍在進行中，隨著偵訊的推進，未來會有更多人落網。

    馬拉雅說，菲律賓政府已提高打擊間諜的力道，呼籲民眾舉報身邊發現的可疑的人士。

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