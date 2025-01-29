為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    日本追櫻快看！櫻花滿開預測第二彈 民間氣象公司︰東京3/21最早開

    日本民間氣象公司今（29）日公布第2次預測「櫻開花預測」（桜開花予想），與先前預測結果相同，由東京搶先日本各地在3月21日開花。（資料照，彭博）

    日本民間氣象公司今（29）日公布第2次預測「櫻開花預測」（桜開花予想），與先前預測結果相同，由東京搶先日本各地在3月21日開花。（資料照，彭博）

    2025/01/29 20:03

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本民間氣象公司（ウェザーニュース，Weathernews）9日公布預測今年第1次「櫻開花預測」（桜開花予想），當時預測報告指出，東京的「染井吉野櫻」（ソメイヨシノ）會在3月21日搶先開花。Weathernews今（29）日公布第2次預測，與先前預測結果相同，由東京搶先各地在3月21日開花。

    綜合日媒報導，Weathernews指出，他們根據「櫻花計畫」參與者回報逾200萬份報告，以及自行採訪知名賞櫻景點，再結合氣溫、氣象等觀測結果，預測每年日本各地的開花日。西日本與東日本各地預估3月下旬陸續開花；東北地方南部接著從4月上旬開花；櫻前線最後在4月下旬登陸北海道。

    Weathernews說，各地從開花起算5天到兩週左右將迎接櫻花盛開期，他們預計在2月中旬公布第3次櫻花開花預測。根據29日公布的最新預測報告，依舊是東京率先全日本本島各地開花，時間預計是3月21日；至於3月22日開花的地區，則分別有福岡、高知、廣島及橫濱；名古屋3月24日開花；大阪3月26日開花；鹿兒島3月27日開花。

    Weathernews指出，進入4月後，金澤可能在4月1日開花；仙台4月4日開花；新潟4月6日開花；青森4月18日開花；札幌4月24日開花；釧路預估會在5月7日開花。至於在日本各地知名景點部分，位於東京的上野恩賜公園，可能3月22日開花；京都府嵐山3月28日開花；青森縣弘前公園4月18日開花；北海道五稜郭公園4月22日開花。

    與此同時，日本氣象協會也在今日公布了「2025年櫻花開花預測（第1次）」報告，內容指出福岡及高知3月20日搶先開花；東京則是3月22日開花。根據日本氣象協會說，今年西日本地方開花時間跟往年差不多、東日本地方可能跟往年差不多或提前，至於北日本地方則會較往年來得早開花。

    日本氣象協會還指出，日本氣象廳一般來說都用「染井吉野櫻」來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻並不常見的北海道部分地區，則會使用「大山櫻」（エゾヤマザクラ，也稱蝦夷山櫻）、西南群島以「山櫻花」（ヒカンザクラ，又名緋寒櫻）作為替代品種觀測。

    報導指出，所謂開花與盛開標準，為當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上，開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；若標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門

    2025春節專區

    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播