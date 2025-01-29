日本追櫻快看！櫻花滿開預測第二彈 民間氣象公司︰東京3/21最早開

日本民間氣象公司今（29）日公布第2次預測「櫻開花預測」（桜開花予想），與先前預測結果相同，由東京搶先日本各地在3月21日開花。（資料照，彭博）

2025/01/29 20:03

吳裕堯／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本民間氣象公司（ウェザーニュース，Weathernews）9日公布預測今年第1次「櫻開花預測」（桜開花予想），當時預測報告指出，東京的「染井吉野櫻」（ソメイヨシノ）會在3月21日搶先開花。Weathernews今（29）日公布第2次預測，與先前預測結果相同，由東京搶先各地在3月21日開花。

綜合日媒報導，Weathernews指出，他們根據「櫻花計畫」參與者回報逾200萬份報告，以及自行採訪知名賞櫻景點，再結合氣溫、氣象等觀測結果，預測每年日本各地的開花日。西日本與東日本各地預估3月下旬陸續開花；東北地方南部接著從4月上旬開花；櫻前線最後在4月下旬登陸北海道。

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Weathernews說，各地從開花起算5天到兩週左右將迎接櫻花盛開期，他們預計在2月中旬公布第3次櫻花開花預測。根據29日公布的最新預測報告，依舊是東京率先全日本本島各地開花，時間預計是3月21日；至於3月22日開花的地區，則分別有福岡、高知、廣島及橫濱；名古屋3月24日開花；大阪3月26日開花；鹿兒島3月27日開花。

Weathernews指出，進入4月後，金澤可能在4月1日開花；仙台4月4日開花；新潟4月6日開花；青森4月18日開花；札幌4月24日開花；釧路預估會在5月7日開花。至於在日本各地知名景點部分，位於東京的上野恩賜公園，可能3月22日開花；京都府嵐山3月28日開花；青森縣弘前公園4月18日開花；北海道五稜郭公園4月22日開花。

與此同時，日本氣象協會也在今日公布了「2025年櫻花開花預測（第1次）」報告，內容指出福岡及高知3月20日搶先開花；東京則是3月22日開花。根據日本氣象協會說，今年西日本地方開花時間跟往年差不多、東日本地方可能跟往年差不多或提前，至於北日本地方則會較往年來得早開花。

日本氣象協會還指出，日本氣象廳一般來說都用「染井吉野櫻」來觀測櫻花開花及滿開狀態，但在染井吉野櫻並不常見的北海道部分地區，則會使用「大山櫻」（エゾヤマザクラ，也稱蝦夷山櫻）、西南群島以「山櫻花」（ヒカンザクラ，又名緋寒櫻）作為替代品種觀測。

報導指出，所謂開花與盛開標準，為當地由氣象廳指定作為觀測的標準木上，開花5到6朵，就代表今年櫻花開花；若標準木上逾8成花蕾都綻放，就代表今年櫻花盛開。

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