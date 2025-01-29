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    餵魚1次1萬元！南韓春節「短期打工」各種花式職缺曝

    南韓春節有人開出，餵魚1次1萬元的兼職打工。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    南韓春節有人開出，餵魚1次1萬元的兼職打工。示意圖，圖中人物與新聞事件無關。（資料照）

    2025/01/29 20:32

    吳裕堯／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕農曆新年台灣連放9天假，南韓今年一樣有9天春節連假。但隨著南韓民眾返家過年，各種遛寵物、餵魚等特殊兼職工作也隨之增加。

    韓媒《中央日報》提到，1月8日到21日，相關打工求職網站徵求照顧寵物的貼文數量，比去年同期增加了3.5倍，每個貼文平均應徵者約24人。主要以餵食、散步、整理排便等常見的寵物照顧工作，薪資則依寵物品種和個性有所不同。

    當中，有出價5000韓元（約新台幣113元）帶小狗散步1小時；也有貼文9天出價65萬韓元（約新台幣1萬4754元），去照顧有心理陰影而無法與其他動物相處的法國鬥牛犬，相關需求可說是五花八門。

    另外，首爾麻浦區頂級住宅，竟有人開出每餵1次魚就給1萬韓元（約新台幣226元）酬勞的職缺，而且一次就開出了3天。假設觀賞魚每天吃2次飼料，那麼3天下來，兼職共可獲得6萬韓元（約新台幣1362元）。

    除此之外，網站還招募具有煎炸經驗、協助魚市場管理攤位、咖啡廳短期打工等，多種過年兼職。專家分析，春節期間短期打工職缺的激增，也反映了南韓嚴峻的經濟狀況。

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